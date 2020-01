Favoloso, parla un amico: la lite con Nina Moric e le ultime scioccanti parole

editato in: da

Continuano le ricerche dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric, e spunta la testimonianza di un amico a Pomeriggio Cinque. Secondo Nathan, personal trainer dell’imprenditore e dell’ex moglie di Fabrizio Corona, Luigi avrebbe litigato con Nina poco prima di sparire e avrebbe pronunciato delle parole inquietanti.

Nathan ha raccontato a Barbara D’Urso di aver raccolto lo sfogo della Moric durante un allenamento, parlando di un fatto “gravissimo” che sarebbe avvenuto poco prima della sparizione di Favoloso. “Hanno litigato pesantemente – ha svelato -. Luigi accusava Nina di averlo tradito. La discussione prende corpo e si anima. Poi succede una cosa scioccante che preferisco non dirti. Succede un fatto gravissimo, da brividi. Sono rimasto allibito. Ho promesso a Nina di non dirlo. Da allora Luigi è andato via. Nina l’ha cacciato di casa. Luigi ha detto: ‘Se le cose stanno così, io mi suicido entro la fine dell’anno'”.

Il personal trainer, che conosce da anni la coppia, ha dato la sua spiegazione riguardo a ciò che sarebbe accaduto a Luigi Mario Favoloso. “Nina non è preoccupata – ha detto -. Ha passato degli anni con Luigi. Conosce bene il soggetto. Ti faccio notare una cosa, Barbara: tu non sai se conosci l’utilizzo di Instagram, una delle prime mosse che ha fatto Luigi è quello di rendere il profilo privato. È una mossa di crescita di followers, di visibilità – ha aggiunto -. Si parla di procurato falso allarme. In questo caso non si scherza. Un anno fa, quando avevano discusso con Nina, questo ragazzo (Francesco, l’amico che affitta le auto) l’aveva ospitato. Non è la prima volta che fa queste cose qua. Credo che sia a Milano. Ho una fonte abbastanza certa”.

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque è intervenuta telefonicamente anche Loredana, la madre di Luigi Mario Favoloso. “Nina mi ha chiamato fino al 5 gennaio in modo molto tranquillo, sereno – ha spiegato -. Non era arrabbiata con Luigi Mario fino a questo punto. Se una donna subisce una cosa tanto grave, non parlerebbe così. Mi ha telefonato anche Carlos, mi ha ricordato i momenti passati assieme. Lui mi ha detto che era angosciato, che gli voleva bene”.

Poco dopo anche Veronica Satti, amica di Favoloso dopo l’avventura al Grande Fratello e figlia di Bobby Solo, ha confermato le parole del coach. La ragazza ha confessato che Nina Moric le avrebbe parlato di un “fatto gravissimo” avvenuto prima della sparizione. Il mistero, a questo punto, si infittisce sempre di più.