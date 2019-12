Domenica Live, nuove prove contro Paola Caruso. La replica di Merlo

editato in: da

Ancora recriminazioni tra Paola Caruso e l’ex fidanzato Moreno Merlo. I due, dopo essersi lasciati, continuano a darsi battaglia nei salotti di Barbara D’Urso lanciandosi gravissime accuse reciproche. Questa volta è il turno di Merlo di rispondere alle dichiarazioni rilasciate dalla Caruso a Domenica Live.

Una storia infinità, così l’ha definita Barbara D’Urso che, da settimane, ascolta i due ragazzi dare versioni opposte sulla fine della loro storia. Paola Caruso e Moreno Merlo, infatti, sembrano proprio non trovare un punto d’incontro. Dopo le dichiarazioni dell’ex bonas di Avanti un Altro, il ragazzo ha deciso portare in studio nuove prove che ne dimostrerebbero l’innocenza.

La Caruso, infatti, aveva dichiarato che Merlo sarebbe stato con lei solo per convenienza, approfittandosi della sua fragilità di ragazza madre. Aveva poi approfondito la questione, lanciando gravi accuse: Moreno, infatti, sarebbe stato anche violento nei suoi confronti dopo una litigata in macchina. Paola, inoltre, ha mostrato scontrini e fatture che dimostrerebbero come la donna si sia fatta carico di spese effettuate dal suo ex compagno e dalla madre di lui.

Moreno, ovviamente, non ci sta e, a Domenica Live, ha replicato con dure affermazioni:

Ognuno di noi può fare qualsiasi tipo di denuncia, poi se ne prenderà le conseguenze. Stiamo parlando di fantasia. La signora Paola Caruso, che racconta ogni cosa della sua vita privata, viene qua e si ricorda solo dopo tre settimane di avere un occhio nero. Ha toccato il fondo parlando di mia madre, è una persona di 50 anni che non ha mai chiesto niente a nessuno.

Anche la madre di Merlo, accusata di aver approfittato della Caruso, ha rivelato la sua versione tramite una lettera:

In merito alle presunte spese per articoli di abbigliamento falsamente regalati dalla Caruso riferisco che i costi sono stati rimborsati. Al momento dell’acquisto mi sono ricordata di non avere contanti e carta di credito perché li avevo prestati a Moreno.

Merlo, poi, ha mostrato il referto dell’autoambulanza e due foto che smentirebbero quanto detto dalla Caruso. Le immagini mostrano Moreno con un occhio gonfio, graffi e piccole ferite sul viso dovute ad un litigio. A procurare il tutto sarebbe stata la showgirl nel giorno della litigata in macchina. Ha poi affermato che, fosse stato per lui, avrebbe preferito discutere di questi fatti lontano dalle telecamere:

Io non porto rancore a nessuno. Se lei non fosse venuta qui io me ne sarei stato a casa sereno.

Nel frattempo, però, Paola Caruso si è sottoposta alla macchina della verità che ha confermato la sua versione ad esclusione della gomitata che avrebbe ricevuto da Moreno Merlo. Nonostante la dichiarata voglia di entrambi di non voler parlare di quanto accaduto nei salotti televisivi, le loro accuse e rivelazioni sembrano destinate a continuare.