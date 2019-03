Domenica Live, Fernanda Lessa in esclusiva con il marito Luca

editato in: da

Fernanda Lessa ha ritrovato la serenità e l’amore grazie al marito, presente insieme a lei in esclusiva a Domenica Live, ma anche grazie alle sue due bambine,avute da Davide Dileo, tastierista dei Subsonica.

Durante l’intervista con Barbara D’Urso ha rivelato alcuni dettagli del primo incontro con l’uomo della sua vita: “Ho capito che era lui dal primo momento in cui l’ho visto, anche se all’epoca era fidanzato da 11 anni”. I due si sono conosciuti per lavoro, ad un evento dove lei doveva suonare e ora “siamo sempre insieme, non posso stare senza di lui”. La ex modella ha rivelato anche di essere molto gelosa,mentre invece lui ha un atteggiamento più rilassato.

Fernanda ha ripercorso la sua storia, fatta dei successi, passerelle e delle dipendenze da alcol e droghe che l’hanno accompagnata per 8 anni. Sarebbe finita in questo giro per emulazione, dato che era molto giovane e ancora fragile, mentre tutti intorno a lei, a partire dalla sorella, facevano uso di marijuana e di altre sostanze più pesanti: “in quel momento ti sembra normale, come essere dentro una grande festa”.

Per lei ha inciso molto anche l’essere lontano dalla sua famiglia per lunghi periodi di tempo, dato che loro sono rimasti in Brasile, mentre lei girava il mondo: “mi sono resa conto che tutte le altre ragazze si sono salvate avevano a fianco i genitori”. Ha voluto, inoltre, smentire le voci secondo cui avrebbe consigliato in un’intervista di assumere droghe per dimagrire: “la forma fisica si mantiene solo andando in palestra e attraverso uno stile di vita sano”.

Questa dipendenza non è il solo problema che ha dovuto affrontare, infatti nel passato ha anche dovuto fare i conti con la perdita di un figlio, nato con una malformazione cardiaca, sopravvissuto solo poche settimane: “lui mi ha salvata perché così ho scoperto anche io di essere malata, altrimenti non sarei qui oggi”, ha dichiarato.

Secondo lei la difficoltà più grande da superare è stata però la dipendenza dall’alcol, che considera anche peggio della droga , perché più accettato e presente nella società, ma l’ha portata a bere anche tre bottiglie al giorno: “l’alcol è molto presente nel nostro immaginario, nei film compare spesso, insieme alle sigaretta e anche molto accessibile, si trova in qualsiasi bar, ma rovina le famiglie”.

A salvarla è stata l’amore e il supporto di suo marito e delle figlie, che “invece di darmi contro sono stati al mio fianco”, oltre al percorso intrapreso in una clinica, dove è finalmente scattato qualcosa dentro di lei: “ho visto che per un mese ero stata senza queste sostanze e ho capito che ce la potevo fare”.

In chiusura ha voluto ricordare i numerosissimi messaggi che le sono arrivati di persone che l’hanno ringraziata di aver condiviso la sua storia, a testimonianza del fatto che si può uscire da queste dipendenze, grazie alla forza di volontà, ma soprattutto all’amore per sé stessi e per la propria famiglia, che Fernanda definisce fondamentale nel suo percorso.