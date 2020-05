Clizia Incorvaia, Scamarcio e Sarcina: Paolo Ciavarro svela cosa pensa

editato in: da

Paolo Ciavarro torna a parlare di Clizia Incorvaia e svela cosa pensa del suo passato amoroso, in particolare della questione che ha coinvolto l’ex marito Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. Come è noto diversi mesi fa l’influencer di Instagram è finita al centro del gossip a causa del suo addio al cantante delle Vibrazioni.

Una storia d’amore che, come ha svelato lui in un’intervista, sarebbe finita a causa di un tradimento di Clizia con Riccardo Scamarcio, amico della coppia e testimone di nozze. La Incorvaia, ospite del salotto di Barbara D’Urso, ha sempre smentito, affermando di essersi scambiata con l’attore pugliese solo un bacio quando la relazione con l’artista era già terminata.

Nella casa del GF Vip, Clizia ha iniziato una relazione con Paolo Ciavarro e ora i due, divisi dal lockdown, non vedono l’ora di riabbracciarsi. Il conduttore, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, è molto innamorato della Incorvaia e a Novella 2000 ha svelato di conoscere molto bene il suo passato amoroso.

“Abbiamo parlato di tutto ma non mi interessa il passato – ha confessato Paolo -. Mi sono innamorato della Clizia che ho conosciuto, una persona fantastica. E non mi interessa e non mi pesa la differenza d’età. Sto benissimo con lei […] Oltre al fatto che è bellissima, di Clizia mi piace il carattere forte, sa affrontare le situazioni, è curiosa, la curiosità è sinonimo di intelligenza. È colta. È dolce”.

Dopo il GF Vip, ora Clizia e Paolo non vedono l’ora di trascorrere un po’ di tempo insieme. “Stiamo sempre a telefono – ha confessato lui -. Sempre. Passiamo le ore. Videoaperitivi, chiamate, soprattutto la notte. Che non si pensi a cose hot, per carità. È che di notte i ritmi sono più tranquilli. Parliamo, abbiamo voglia di raccontarci, conoscerci. Ci punzecchiamo, ci divertiamo, io la sfotto in continuazione. Sono felice. Più che felice con lei”.

“A vincere il GF Vip non ci pensavo proprio – ha concluso -, sono soddisfatto dell’affetto del pubblico, centinaia di messaggi, congratulazioni, emozione a mille. Comunque ho vinto lo stesso: ho trovato Clizia. Sembra un film: ci innamoriamo, ci separano, quando potremmo vederci, fuori c’è un blocco mai capitato nella storia. Tutto rema contro, ma ce la faremo, supereremo tutto e ci vivremo io e Clizia”.