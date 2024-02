Chiara Ferragni e Fedez sono in aperta crisi. C’è addirittura chi parla di divorzio, ma loro per non essere troppo precipitosi avrebbero deciso di compiere un passo alla volta e iniziare dall’ospitata di lei a Che tempo che fa, da Fabio Fazio. Secondo quanto riportano le prime indiscrezioni, lui avrebbe già lasciato il nuovo attico a City Life e non vi avrebbe più fatto ritorno, mentre lei è stata vista priva della fede nuziale in diverse occasioni. Ora a rompere il silenzio è la madre dell’artista di Rozzano, Annamaria Berrinzaghi, che ha detto la sua sulla possibile fine del matrimonio di suo figlio con l’imprenditrice digitale.

Rottura Chiara Ferragni-Fedez, le parole della madre Tatiana

“Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”, ha detto la madre di Fedez, Tatiana, sentita da AdnKronos per la prima volta dopo l’insistente circolare delle voci riguardanti la possibile separazione di una delle coppie più seguite degli ultimi anni. “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla“, ha spiegato, sperando quindi che si tratti di una crisi passeggera.

Annamaria Berrinzaghi è da sempre molto riservata e si è sempre dimostrata particolarmente cauta quando si è trattato di parlare della vita privata di suo figlio. Era però intervenuta all’esterno dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era rimasto ricoverato per giorni a seguito di una seria emorragia interna per la quale ha rischiato la vita. “Sta così così”, aveva detto, lasciando intendere che le sue condizioni erano in miglioramento ma non ancora ottimali. Gli è stata vicina sempre, anche nei momenti difficili della depressione, mentre in ambito lavorativo è anche la sua severissima manager.

L’ultima volta che sono stati visti insieme

Della crisi se ne è parlato diffusamente già nelle settimane successive allo scandalo del pandoro griffato che ha letteralmente travolto Chiara Ferragni. Lui aveva fatto dei tentativi per difenderla ma goffi, con i quali aveva addirittura rischiato di peggiorare la situazione, scegliendo poi la strada del silenzio seppur continuando a vivere la sua vita con i figli Leone e Vittoria che sono sempre al centro delle sue stories e di quelle di sua moglie.

Ogni divergenza sembrava però essere superata, soprattutto perché li avevamo rivisti insieme. In particolare, gli ultimi momenti della famiglia riunita risalgono a pochi giorni fa – quando hanno fatto un’uscita domenicale tutti insieme – e a San Valentino, quindi il 14 febbraio, in cui avevano deciso per una cena low profile. Da allora, le apparizioni si sono diradate sempre di più fino a sparire completamente. Lui è anche scomparso dall’immagine in evidenza di Instagram dove lei è ritratta in compagnia dei suoi figli. Intanto, Chiara Ferragni è invitata a Che tempo che fa il 3 marzo, per un’intervista con Fabio Fazio, ma il Codacons è già sceso in campo per dare battaglia minacciando perfino di sequestrare la trasmissione.