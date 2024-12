Chiara Ferragni, qualcosa è cambiato con la famiglia Tronchetti Provera: c’entra una donna famosa

È ormai nota la love story tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. I due sono stati pizzicati più volte insieme e, sebbene non abbiano mai confermato direttamente la loro relazione, sembra che non vi siano più dubbi: l’imprenditrice digitale ha ritrovato l’amore, o comunque una frequentazione che – a giudicare dai suoi ultimi messaggi social – le sta donando finalmente un po’ di serenità. Voci di corridoio hanno parlato di una certa ritrosia da parte della famiglia di lui, ma sembra che le cose stiano cambiando. E tutto grazie allo zampino di una donna famosa che ha fatto parte della stessa in passato: Afef Jnifen.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, superati i malumori in famiglia

La premessa è doverosa: Chiara Ferragni non ha mai confermato la relazione con Giovanni Tronchetti Provera e la stessa è emersa a partire da alcune indiscrezioni, confermate poi da foto e video “rubati” alla coppia. I due hanno trascorso diverse occasioni insieme nelle ultime settimane e le testimonianze raccolte sembrano, di fatto, una velata (ma non troppo) conferma della liaison.

Senza dubbio si tratta della coppia più chiacchierata del momento. Mentre Fedez fa coppia fissa con una misteriosa ragazza e ha iniziato a lavorare a un nuovo podcast, la Ferragni ha preso a frequentare il manager dell’impero Pirelli, figlio di Marco Tronchetti Provera.

Avvistamenti, poi baci appassionati (sempre rigorosamente catturati a loro insaputa), ma mai occasioni che coinvolgessero la famiglia di lui. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi e rimbalzate ovunque nel web, quest’ultima non avrebbe proprio fatto i salti di gioia alla notizia di questa frequentazione, probabilmente per i precedenti dell’influencer e imprenditrice digitale. Non sono un segreto le vicende di cui è stata protagonista, dallo scandalo Balocco alla separazione da Fedez che è stata un vero e proprio caso mediatico con degli strascichi non indifferenti (basti pensare all’ultima canzone pubblicata dal rapper).

Qualcosa, però, sembra stia cambiando e lo dimostrerebbe il primo incontro con le sorelle del compagno: la Ferragni è stata vista al The Wilde, rinomato ristorante di Milano, insieme a Giada e Ilaria Tronchetti Provera accompagnate dai rispettivi mariti. Un cambiamento che è visibile anche nella stessa Chiara, che ha tenuto a mostrare ai suoi follower quanto oggi il suo stato emotivo sia diverso rispetto all’inizio di questo turbolento 2024.

Chiara Ferragni accolta in famiglia, anche grazie ad Afef Jnifen

In questa cornice, nella quale sembra che finalmente Chiara Ferragni stia superando lo “scudo” di diffidenza piazzatole davanti dalla famiglia Tronchetti Provera, è emerso un nome noto al pubblico: quello di Afef Jnifen.

Fonte: IPA

Per chi non lo ricordasse, l’imprenditrice e giornalista di origini tunisine – anche conduttrice televisiva, diventata celebre in Italia grazie alla partecipazione al Maurizio Costanzo Show – è stata sposata dal 2001 al 2018 con Marco Tronchetti Provera, padre di Giovanni.

Come se non bastasse, si dice che Afef Jnifen conosca la Ferragni da molto tempo e che, anche in ragione di questo rapporto, abbia messo una buona parola con la celebre famiglia di cui ha fatto parte per quasi vent’anni. Lo dimostrerebbe uno degli ultimi incontri con l’imprenditrice digitale: le due sono state viste insieme a Milano, impegnate in una conversazione affettuosa e amichevole, tra sorrisi e abbracci.