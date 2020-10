Chi è Selvaggia Roma, che potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip

editato in: da

Un milione di follower su Instagram, un bellezza mediterranea mozzafiato e un volto già noto sul piccolo schermo. Selvaggia Roma, professione modella e influencer, potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente della quinta edizione.

Classe 1990, un corpo bellissimo, modellato dall’attività fisica, e tanti tatuaggi: Selvaggia è già nota ai telespettatori. Nel 2017 ha partecipato al reality Temptation Island in compagnia dell’allora fidanzato Francesco Chiofalo. La loro relazione, abbastanza travagliata, però si concluse dopo la trasmissione: in seguito alla decisione iniziale di continuare a stare assieme presa durante il falò di confronto, si lasciarono poco dopo con l’annuncio social da parte di Selvaggia.

Tantissimi i follower della modella e influencer che ha all’attivo anche un brano musicale con relativo video: Dammi un mojito di Dany De Santis ft. Sonya Queen e Selvaggia Roma.

Nel corso degli anni non sono mancati i gossip che la riguardavano. Le sono state attribuite alcune storie: Eliana Michelazzo l’ha accusata di aver avuto un legame clandestino con il suo ex, a cui la Roma ha replicato sostenendo che la coppia non era mai stata insieme. Ma anche gli attacchi non sono mancati. Selvaggia è stata presa di mira sui social quando il suo ex Francesco è stato male a causa di un tumore al cervello asportato tramite intervento chirurgico. Ed era stato lui stesso, in quella occasione, a difenderla chiedendo ai fan di smetterla con gli attacchi alla ex fidanzata.

Ora a quanto pare Selvaggia potrebbe entrare come nuova concorrente nella Casa del GF Vip, per arricchire il numero di inquilini e smuovere gli equilibri che si sono creati nel gruppo.

E il nome di Selvaggia, che al momento sembrerebbe essere single, è stato fatto insieme a quello di Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Anche se non si escludono altri colpi di scena, del resto il tempo non manca: la trasmissione condotta da Alfonso Signorini si concluderà a febbraio 2021, con la finale attesa per l’8 dello stesso mese. Numerose puntate, che potrebbero far aggiudicare a questa edizione il primato di reality show più lungo della storia della televisione.

L’influencer al momento non ha confermato il suo ingresso nella casa, almeno stando ai social, dove però ha continuato a postare e a interagire con i followers.