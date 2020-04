Che fine ha fatto Lisa Fusco

editato in: da

Nata a Napoli nel 1978, Lisa Fusco ha iniziato la sua carriera nel 1999 come cantante di pianobar e rivisitando alcuni tra i più famosi spettacoli del teatro di rivista partenopeo. Diplomata all’Istituto d’Arte, nel 2000 ha debuttato in tv nella trasmissione comica Telegaribaldi, una delle più seguite dell’emittente campana Canale 9. A questa esperienza professionale è legata la nascita del soprannome Subrettina, dovuto alla sua statura.

Proseguendo con le tappe della sua carriera televisiva è impossibile non chiamare in causa la partecipazione, risalente al 2007, a L’Isola dei Famosi. Nel 2006, invece, è stata nel cast dei comici La Tintoria Show, programma condotto da Taiyo Yamanouchi e da Carolina Marconi (poi sostituita da Belen Rodriguez). Nel corso degli anni, Lisa Fusco è stata ospite fissa di diversi programmi di primo piano della tv italiana, come per esempio Grand Hotel Chiambretti e Pomeriggio 5.

Il suo nome è noto pure per una dolorosa disavventura in diretta. Nel 2015, tentando di fare una spaccata, si è fratturata il gomito nello studio della trasmissione televisiva Mezzogiorno Italiano. Nel 2018, invece, ha partecipato al Grande Fratello Vip e ha continuato a presenziare come opinionista negli studi di diversi programmi tv.

Lisa Fusco, che nel 2000 ha fatto parte del cast del film Aitanic per la regia di Nino D’Angelo, è stata legata per diversi anni a un uomo di nome Marcello. Nel 2019, a pochi mesi dall’annuncio delle imminenti nozze, la coppia ha messo fine alla relazione. Presente su Instagram con un account accessibile temporaneamente solo ai follower confermati, la Fusco ha pubblicato anche diversi album. Il primo risale al 1999 mentre l’ultimo, dal titolo Clic Clic Clic, è uscito nel 2012.

Lisa vive attualmente a Napoli in una casa arredata con dettagli di stile che ricordano il barocco e caratterizzata dalla presenza di numerosi elementi d’arredo e complementi color oro. Recentemente intervistata da Novella 2000, ha dichiarato di non essere avvezza alla mondanità, di amare molto stare in casa e ha confessato una passione per gli abiti d’epoca. La showgirl ha svelato anche di non essere bravissima in cucina ma di riuscire comunque a destreggiarsi ai fornelli grazie all’aiuto di un cugino chef che le dà spesso degli ottimi consigli.