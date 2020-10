A casa di Monica Leofreddi: luminosa e accogliente

editato in: da

Una casa luminosa con tocchi dal fascino rétro: Monica Leofreddi ha spesso mostrato ai suoi fan alcuni ambienti della sua abitazione. In particolare durante il periodo difficile del lockdown quando tutti sono stati chiusi nelle proprie case.

La conduttrice e giornalista, classe 1965, da un po’ di tempo lontano dalla tv, ha una casa molto luminosa, in cui il total white è predominate, ma non mancano anche accenni più vintage. E, cosa più importante, la sua abitazione trasmette calore.

Pochi gli scatti di bagno e camera da letto, però grazie ad alcuni selfie si può intravedere qualcosa. In particolare per la stanza più privata della sua abitazione romana: dalle immagini si può notare la scelta di un rilassante colore azzurro cielo per le piastrelle.

La maggior parte degli scorci mostrano l’elegante e ampio salone, in cui il bianco è il colore predominate. Scelta che regala luminosità e un look molto sofisticato. Un caldo parquet è stato scelto per la pavimentazione, mentre a catturare l’attenzione sono gli elementi di arredo. In particolare il grande divano, la libreria e alcuni complementi in stile shabby chic.

Il grosso televisore è stato sistemato su un mobiletto basso, accanto a un suggestivo caminetto dalle decorazioni barocche: ricche ed eleganti, che fanno da contrasto e impreziosiscono le scelte più minimal. Così come cattura l’attenzione il contrasto con la poltroncina damascata che dona un allure romantica a questa zona della casa.

Un ambiente che si sviluppa sui contrasti. Moderni elementi divisori in vetri, infatti, si contrappongono a lampadari e specchi dallo stile ricco e rétro.

La scelta del vetro è stata vincente anche per il tavolo da pranzo, che si accompagna a sedie imbullonate. Spazio che viene utilizzato anche per i compiti e i giochi. L’abitazione è inoltre dotata di un’ampia veranda che permette l’accesso a un bel giardino di cui tutta la famiglia di Monica può godere nelle giornate di sole. Non può mancare, ovviamente, la cucina. Anche questo ambiente è luminoso e accogliente: dotato di un grande piano di lavoro, che viene illuminato da una finestra, e di una colonna – forno.

Una casa accogliente e calda, in cui l’arredo gioca sui contrasti: bellissima.