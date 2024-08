Ben Affleck, la nuova casa da oltre 20 milioni di dollari: il “regalo” per Jennifer Lopez

Ben Affleck ha appena aggiunto una nuova, scintillante pagina al suo capitolo personale: una villa da sogno da 20,5 milioni di dollari a Los Angeles. L’attore, che sta affrontando un momento di transizione nella sua vita personale in vista di una probabilissima separazione da Jennifer Lopez, ha scelto di acquistare una dimora che riflette lusso e indipendenza in egual misura.

Un acquisto di lusso con un tempismo perfetto

La tempistica del suo ultimo acquisto ha fatto discutere: lo stesso giorno del 55esimo compleanno di Jennifer Lopez, sua attuale moglie. Un gesto che, secondo molti, sembra sottolineare la decisione di voltare pagina. La proprietà, situata tra i prestigiosi quartieri di Brentwood e Pacific Palisades, è un rifugio esclusivo lontano dai riflettori.

Mentre la coppia non si mostra più in pubblico da mesi, questa mossa sembra ribadire la volontà di Ben Affleck di intraprendere una nuova direzione. La villa è circondata da un’aura di mistero, ma le sue caratteristiche parlano da sole: si tratta di un angolo di paradiso su quasi un acro di terra, progettato per chi desidera vivere nel comfort assoluto.

Lusso e comfort senza compromessi

La casa, originariamente progettata dal celebre architetto Cliff May negli anni ’40, è stata ampiamente ristrutturata dai precedenti proprietari per adattarsi alle esigenze moderne, mantenendo però il fascino dell’epoca. La villa vanta cinque camere da letto e sei bagni, un sogno per chi cerca spazio e privacy. I soffitti con travi in legno a vista, le finestre incorniciate in acciaio e i pavimenti in pietra e legno rustico donano un’atmosfera calda e sofisticata, perfetta per chi apprezza l’eleganza senza tempo.

Ma Ben Affleck non si è accontentato di una semplice casa; la sua nuova dimora offre un’esperienza di vita senza paragoni. Il salotto principale, su due livelli, dispone di un camino e di una sala proiezioni privata. La cucina è all’altezza delle migliori cucine stellate Michelin, pronta per impressionare gli ospiti con pasti indimenticabili (non cucinati da lui, si immagina).

Non mancano una sala da pranzo accogliente, una sala familiare per momenti intimi e un ufficio perfettamente attrezzato. Ma la vera chicca è la guest house indipendente su due livelli, accompagnata da una scuderia. Gli esterni sono altrettanto spettacolari, con una piscina e patii ampi per intrattenere gli amici nelle serate estive.

Per la villa chiesto un prestito da 10 milioni di dollari

Ben Affleck ha avuto un prestito di 10 milioni di dollari dalla City National Bank, famosa per offrire prestiti a condizioni vantaggiose alle celebrità. Il DailyMail descrive tutto con minuziosità, si tratta di un mutuo trentennale, e il prestito comporta un pagamento mensile di 140.000 dollari, comprese le tasse sulla proprietà.

Un cambiamento inevitabile

Questo passo verso una nuova vita arriva mentre la coppia Affleck-Lopez ha messo in vendita la loro sontuosa residenza di Bel Air da 68 milioni di dollari, un altro indizio che il loro capitolo matrimoniale potrebbe essere ormai chiuso.

Jennifer Lopez, nel frattempo, ha festeggiato il suo compleanno senza il marito e senza comprarsi neanche una villa. Mentre lei rimane nella loro casa coniugale, Affleck si trova ora in una casa in affitto da 100.000 dollari al mese, poco distante dalla residenza della sua ex moglie Jennifer Garner a Brentwood.