Belen si trasforma per Halloween. E diventa un’eroina cattiva (ma bellissima)

Bella e cattiva: Belen si è trasformata in una delle eroine, fatte di luci e ombre, più amate degli ultimi anni. Lo ha fatto in occasione di una festa di Halloween alla quale è andata con i due figli Santiago e Luna Marì.

Una trasformazione in piena regola prima della notte più paurosa dell’anno. Per l’occasione ha scelto di vestire i panni di un’eroina cattiva, alla quale aveva dato il volto Angelina Jolie.

Belen in maschera per Halloween: è una stupenda Malefica

Angelina Jolie ha portato sul grande schermo la storia di Malefica, una stupenda fata molto buona che, in seguito a una grande e dolorosa delusione d’amore, diventa malvagia. Una serie di eventi la porteranno, però, a ritornare sui suoi passi. Tutto questo si può vedere in Maleficent, un film campione di incassi, complice anche il grande talento e la bellezza di Angelina Jolie.

E quel look inconfondibile che la protagonista vestiva nel film, Belen l’ha riproposto in occasione di una festa di Halloween. La somiglianza con l’attrice premio Oscar è pazzesca.

Il viso affilato grazie al trucco, l’incarnato pallido, le labbra carnose e gli occhi espressivi, hanno reso Belen una perfetta Malefica. A completare il tutto l’abito nero, e le grandi corna sopra un cappuccio che le avvolge parte della testa.

La conduttrice ha mostrato tutto nelle storie del suo profilo Instagram, in cui ha fatto vedere anche i look dei due figli. Santiago indossava una felpa di Spiderman, mentre Luna Marì un vestitino da zucca. Con loro anche la nonna Veronica Cozzani nei panni di una strega.

Una serata in famiglia e un altro bellissimo look per Belen. La moda di travestirsi ad Halloween è molto amata soprattutto dalle star di Hollywood che, ogni anno, stupiscono con i costumi più originali. Tra le più ammirate c’è sempre la modella Heidi Klum che, negli anni, ha regalato delle vere e proprie perle. Una moda che ormai da tempo ha preso sempre più piede anche in Italia.

Belen, il tempo passa e lei è sempre più bella

Il tempo passa anche per Belen, nonostante a guardarla non si direbbe. Il suo fascino, infatti, è aumentato nel tempo rendendola la donna stupenda e consapevole che è oggi. Di recente ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di scatti in cui la si vede nel corso del tempo, sempre sorridente, perché il messaggio che voleva trasmettere era proprio un augurio di gioia. Quella che traspare nei suoi occhi negli ultimi mesi, da quando c’è stato un riavvicinamento con Stefano De Martino, infatti, Belen sembra raggiante. Che sia merito dell’amore o di una maggiore consapevolezza, oppure di un mix tra le due cose, non importa.

Lo ha dimostrato anche al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano dove ha parlato con tantissime persone accorse lì per un confronto con lei. Seduta a un tavolo, gli occhi chiusi, la conduttrice ha ricordato molto una performance famosissima di Marina Abramovic. E le parole, che si sono sentite nel servizio de Le Iene, mostrano una donna che sa chi è, perché è lì e sa ascoltare gli altri. Una bellezza esteriore, quella di Belen, che arriva anche da dentro.

Come ha mostrato negli utlimi video in cui si è trasformata in Malefica per una serata a tema Halloween con i figli.

