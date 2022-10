Belen sempre più bella con De Martino: come è cambiata nel tempo

Belen Rodriguez ha definitivamente ritrovato il sorriso e appare ogni giorno sempre più bella, soprattutto dopo il ritorno di fiamma tra lei e Stefano De Martino. La conduttrice ha un’altra luce nei suoi occhi, che solo un certo tipo di serenità riesce a dare: innamorata più che mai, in modo evidente anche della vita, ha pubblicato su Instagram un collage di foto che la ritraggono sorridente, mostrando a tutti i cambiamenti nel corso degli anni e augurando a se stessa qualcosa di importante.

Belen, bellissima su Instagram (con il suo sorriso)

Belen Rodriguez sembra proprio essere nel suo momento migliore, fatto di serenità ma soprattutto di grandi consapevolezze conquistate nel tempo. Il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino è sicuramente uno dei momenti più importanti della sua vita nell’ultimo anno, e i risultati si vedono tutti dalle piccole cose.

Sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha pubblicato un collage di sue foto apparentemente tutte simili tra loro: si tratta di immagini del suo smagliante sorriso, scattate a distanza di tempo l’una dall’altra. “Che possiate sorride sempre! Voi insieme a me, io insieme a voi! Grazie!”, ha così scritto Belen, esprimendo tutta “La gioia” di questo periodo e facendosi l’augurio più bello.

Nel corso degli anni è sicuramente cambiata molto, come si nota dal post stesso, ma c’è un dettaglio che accomuna le tante Belen della foto: lo sguardo sempre luminoso e penetrante, esattamente come il sorriso, è il suo punto di forza.

Belen, il cambiamento negli anni restando fedele a se stessa

Proprio così, lo sguardo è il suo punto di forza e l’esperimento che ha recentemente affrontato con Le Iene ne è la prova. Belen come Marina Abramovic al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano: la conduttrice ha incontrato molte persone che hanno avuto la possibilità di sedersi davanti a lei e dirle tutto ciò che volevano.

Un esperimento forte, nonostante per lei non siano arrivati haters (al contrario di quanto si aspettasse); poteva essere un’occasione ghiotta per tutti coloro che sputano veleno costantemente nei confronti dei vip, Belen in particolar modo, ma probabilmente i fantomatici “leoni da tastiera” che giornalmente la riempiono di insulti sul web non hanno avuto il coraggio di fare lo stesso dal vivo, faccia a faccia. La maggior parte delle persone presenti all’evento si è emozionata guardandola negli occhi: due occhi che non distoglievano mai lo sguardo, sempre fieri e ormai decisamente consapevoli.

Ed è forse questa la chiave del suo successo, essere arrivata ad un punto in cui lei sa benissimo chi e cosa essere, senza lasciare agli altri la possibilità di scalfirla, anche arrivasse una pioggia di insulti.

Dopotutto Belen è madre di due meravigliosi figli, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, e adesso ha anche ritrovato l’amore con Stefano dopo anni travagliati. Il suo è un momento perfetto, in cui tutto sembra essere tornato al proprio posto, e gli effetti su di lei si vedono decisamente! Il segreto per l’attuale (e meraviglioso) sorriso, a quanto pare, è proprio De Martino.