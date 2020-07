Belen smentisce la relazione tra De Martino e la Marcuzzi

editato in: da

Belen Rodriguez ha smentito la relazione tra l’ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: dopo la rettifica del ballerino, è proprio Belen che ha voluto chiarire la situazione. La showgirl, nello specifico, ha voluto mettere il punto sulla questione tramite una stories sul suo profilo Instagram, facendo svanire tutti i possibili dubbi sul presunto triangolo amoroso.

Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni.

La smentita pubblica di Belen è arrivata in seguito a delle indiscrezioni diffuse dal sito Dagospia, che ha tacciato come motivo della separazione tra la showgirl argentina e il ballerino napoletano una presunta vicinanza tra De Martino e Alessia Marcuzzi, che si sarebbero conosciuti sul set de L’Isola dei Famosi, quando lei era conduttrice e lui l’inviato. Secondo il sito, i due ex colleghi si sarebbero contattati più volte mentre Belen e Stefano stavano ancora insieme.

Nel frattempo la conduttrice del reality non si è espressa esplicitamente al riguardo, a differenza di Stefano che aveva risposto a questo pettegolezzo sul suo profilo Instagram, tacciando apertamente la notizia come una fake news.

Successivamente, però, la rivista Oggi ha pubblicato degli aggiornamenti, parlando addirittura di messaggi scambiati tra Alessia e Stefano su un presunto iPad, ovvero degli intimi scambi virtuali che la stessa Belen avrebbe letto e scoperto involontariamente mentre giocava con il figlio Santiago proprio su quel fantomatico dispositivo.

Dopo le notizie circolate, Belen ha giustamente voluto fare chiarezza: dopo aver sottolineato l’infondatezza della notizia, ha poi ribadito, come abbiamo visto, che non c’è stata nessuna chat clandestina tra Alessia e Stefano, tanto meno una relazione. Sulla sua vita sentimentale, dopo la frecciatina all’ex marito, la showgirl non ha invece aggiunto niente, ma si è semplicemente limitata a condividere sui social una foto di lei insieme all’amico Mattia Ferrari.