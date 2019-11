Barbara D’Urso replica a Giletti e Greco: “Felice di darvi visibilità”

editato in: da

Barbara D’Urso non ci sta e replica alle accuse ricevute in questi giorni da colleghi e professionisti dello spettacolo. L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ha sollevato un polverone di polemiche. In tanti non hanno apprezzato la presenza in studio di Adriano Panzironi, ma anche le dichiarazioni scottanti di Rocco Siffredi e i servizi sul poliamore.

La conduttrice è stata attaccata da Massimo Giletti e Alessandro Greco, che si sono schierati pubblicamente contro di lei. Mentre Morgan, che sarebbe dovuto apparire in trasmissione, ha scelto di dare forfait all’ultimo minuto, pubblicando su Facebook un post durissimo contro la D’Urso.

La presentatrice 62enne è nota per non rispondere mai alle critiche, ma questa volta ha voluto fare un’eccezione. Dopo aver detto la sua su Morgan nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso, ha replicato ai detrattori su Instagram. “Sono felice di dare un po’ di visibilità ad alcuni – ha scritto Barbara – e, soprattutto, sorrido e mando tanta gioia a tutti”.

Non solo: la D’Urso ha risposto a tono anche ad Aldo Grasso che, dalle colonne del Corriere della Sera, ha chiesto a Mediaset di smettere di portare in tv Adriano Panzironi. “E qui Barbara d’Urso ha molte colpe – ha scritto il critico televisivo -: a lei la cagnara farà gioco, ma quando c’è di mezzo la salute delle persone forse un maggior controllo andrebbe esercitato. Non certo con Eleonora Giorgi. Ma la domanda vera è: perché Mediaset continua a invitare Panzironi?”.

“Mi rivolgo a Piersilvio Berlusconi, a Fedele Confalonieri, a Gina Nieri, a Mauro Crippa – ha aggiunto – e chiedo loro: ma avete mai visto il cercasalute? Al di là di ogni giudizio personale, il ministero ha imposto questa sovraimpressione nel corso di tutta la trasmissione: “Avviso del ministero della Salute: il Sig. Adriano Panzironi non possiede alcun titolo abilitante alla prescrizione o elaborazione di diete, il ministro della Salute invita a consultare sempre il proprio medico curante. Attenzione: secondo il parere del Consiglio superiore della sanità, emesso nella seduta del 9 ottobre 2018, il metodo “Life 120″ si basa su argomentazioni non supportate da evidenze scientifiche e incorre in imprecisioni ed errori gravi”.

Su Twitter, la D’Urso ha prontamente replicato, postando le immagini che ritraggono Panzironi ospite di alcuni programmi Rai, fra cui Storie Italiane e La Vita in Diretta, commentando solo con un: “Ops!”.