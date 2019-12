Barbara D’Urso fidanzata in segreto: le confessioni di Filippo Nardi

editato in: da

Barbara D’Urso ha vissuto un amore segreto e famoso, finito a causa di un suo rifiuto. A svelarlo è la rivista Diva e Donna, che dedica la copertina alla conduttrice con la frase: “Avevo un amore giovane e famoso: voleva convivere ma io no ed è finita”. Mentre le dichiarazioni di Filippo Nardi accendono i gossip.

Di chi si tratta? La D’Urso ha sempre affermato di essere single da diverso tempo e di essere concentrata solamente sulla carriera e sui figli. Impegnata in televisione quasi tutti i giorni con numerosi programmi di successo, la conduttrice è molto gelosa della sua privacy.

Nel corso degli anni le sono stati attribuiti numerosi flirt fra cui uno con Massimiliano Allegri, attuale compagno di Ambra Angiolini. La D’Urso ha sempre smentito, soprattutto quando si è parlato di una love story con Filippo Nardi, opinionista ed ex gieffino con cui ha trascorso le vacanze estive in Toscana.

A rompere il silenzio in questi giorni però ci ha pensato Alfonso Signorini che, ospite di Chiambretti, ha confermato l’esistenza di una love story segreta per la conduttrice. A queste indiscrezioni si accompagnano le dichiarazioni di Filippo Nardi, che ha raccontato al settimanale Nuovo il suo rapporto con la D’Urso.

“Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene – ha spiegato l’ex gieffino -. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla.

“Io voglio convivere con la donna che amo – ha aggiunto -. L’ho detto anche a Barbara. E’ sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo”.