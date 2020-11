Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano festeggia un compleanno speciale grazie a Milly Carlucci

editato in: da

Mercoledì 11 novembre l’attrice Vittoria Schisano festeggia il suo compleanno spegnendo 37 candeline. È recente la sua eliminazione dal dance show Ballando con le Stelle, dove Vittoria ha gareggiato in coppia con il ballerino professionista Marco De Angelis. Nonostante la gara di ballo per lei sia arrivata all’epilogo, sono arrivati degli auguri speciali per il suo compleanno proprio dalla produzione.

Ex protagonista della fiction Un posto al sole, Vittoria si è saputa egregiamente difendere sulla pista di Ballando con le Stelle, portando in scena performance sempre ben eseguite, ricevendo spesso i complimenti della giuria e della stessa Milly Carlucci.

L’attrice durante la gara ha dovuto superare anche degli imprevisti non da poco: un malore infatti aveva interessato il suo partner Marco De Angelis. Vittoria però non si era data per vinta e aveva continuato la gara ballando in coppia col professionista Samuel Peron.

In attesa di un possibile ripescaggio a Ballando con le Stelle, la Schisano ha tutto il tempo per festeggiare un compleanno decisamente speciale. Vittoria nelle storie su Instagram ha mostrato con piacere il regalo ricevuto da parte di Milly Carlucci e dalla produzione del programma, scartando il pacchetto sui social. All’interno del pacco una bellissima Barbie vestita come una principessa, nella quale Vittoria si è subito riconosciuta.

La Barbie ricevuta in dono sembra quasi una dolce metafora del percorso travagliato che ha portato Vittoria a diventare la donna splendente che oggi, con fierezza, può mostrare di essere. Anche durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, la Schisano più volte ha raccontato sofferenze, difficoltà e ostacoli incontrati lungo la strada che l’ha trasformata da Giuseppe in Vittoria.

L’attrice, con la sua partecipazione al dance show di Milly Carlucci, si è fatta portavoce di un messaggio importante, attraverso i suoi racconti sulla sua adolescenza difficile, quando non le era possibile giocare con le bambole e tantomeno ballare. Ora è tutto diverso e la sua è comunque una vittoria, di nome e di fatto: dopo un lungo percorso fatto di operazioni chirurgiche e lavoro su se stessa, Vittoria Schisano è libera di giocare con le bambole, ballare ed essere la donna che ha sempre sognato.