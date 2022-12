Arianna Rapaccioni, gli ultimi momenti felici di Sinisa: la foto è un colpo al cuore

“Dicevi di essere tanto felice, di lì a poco sei volato in cielo”. Arianna Rapaccioni ha condiviso una dedica splendida per il marito, Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre 2022. Una foto unica, in cui sono insieme alla nipotina Violante, figlia di Virginia Mihajlovic. Un ritratto di famiglia, una foto che fa male: il sorriso di Arianna e Sinisa, negli ultimi momenti felici trascorsi insieme.

Arianna Rapaccioni, la foto con Sinisa Mihajlovic: gli ultimi momenti felici

Il 16 dicembre abbiamo detto addio a una leggenda, a un campione: Sinisa Mihajlovic. Dopo una lunga battaglia contro la leucemia, contro cui ha combattuto con tutte le sue forze, Mihajlovic è morto il 16 dicembre. Sul peggioramento delle sue condizioni c’è stato il massimo riserbo, e il silenzio della famiglia ha molto colpito tutti. Arianna Rapaccioni ha condiviso ben 27 anni d’amore con il suo Sinisa: gli ha fatto una promessa, quella di prendersi cura del loro capolavoro, la famiglia che hanno creato.

Dopo i funerali di Sinisa, la famiglia non ha intenzione di spegnere il ricordo, ma di alimentarlo, per onorare un uomo, un padre, un marito, un professionista: Sinisa era questo e molto di più. Su Instagram, la Rapaccioni ha condiviso una foto che fa male al cuore: “Non potrò mai dimenticare questo momento in cui dicevi di essere tanto felice. Di lì a poco sei volato in cielo”.

Sinisa Mihajlovic, il legame profondo con la famiglia

Il rapporto di Sinisa Mihajlovic con la famiglia è sempre stato incredibilmente profondo. Con Arianna Rapaccioni, hanno cresciuto cinque splendidi figli. E proprio per i figli la Rapaccioni sta cercando di trovare la forza di andare avanti, di rialzarsi, di combattere il dolore con l’amore, con il ricordo del loro papà. Lo sta facendo anche per rispettare l’ultima promessa che ha fatto al suo Sinisa.

“Amore, te l’ho promesso, mi prenderò io cura di loro, non preoccuparti. Il nostro capolavoro più grande! Non smetteremo mai di amarti”. Non ha intenzione di mollare, di lasciarsi andare. Il suo desiderio, adesso, è di sostenere i figli, che hanno perso un padre, una guida, il loro faro. Proprio Virginia Mihajlovic ha condiviso numerose foto, così come pensieri che la stanno aiutando ad affrontare questo momento.

Il ricordo e il dolore senza fine dei figli

I figli hanno scelto di dedicare numerosi pensieri al papà su Instagram, anche affidandosi alla poesia. “È dura, papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo”, ha scritto Virginia sui social, condividendo ancora una volta una foto di Sinisa insieme alla nipotina Violante, che aveva portato una felicità indescrivibile nella loro vita.

Gli ultimi momenti felici di Sinisa, le foto di quei sorrisi che non torneranno più, la sua unione con Arianna, un amore che va oltre il tempo e lo spazio. “Ciao papà, mio grande e Immenso amore. Promettimi che ti farai sentire, io ho ancora tanto bisogno di te”. Ma il ricordo di Sinisa non morirà mai: è già presente (e lo sarà per sempre) nel cuore di tutti loro.