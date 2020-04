Amici, tre professori potrebbero non esserci per la prossima stagione

editato in: da

Amici 2020 si è concluso da poco, ma secondo alcune indiscrezioni nella prossima edizione potrebbero non esserci alcuni fra i professori più amati dello show. Stiamo parlando di Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini. Secondo il settimanale Nuovo Tv, la De Filippi avrebbe intenzione di rivoluzionare la trasmissione, lasciando più spazio agli artisti e meno alle polemiche.

L’ultima edizione dello show è stata segnata da numerose liti. Alessandra Celentano ha fatto arrabbiare più volte Maria De Filippi, prima litigando con Vanessa Incontrada (definita “incompetente), poi appoggiando Javier, pronto a lasciare lo studio dopo aver perso la sfida con Nicolai. Nel corso degli appuntamenti, l’insegnante si è poi scontrata

Le polemiche non si sono spente nemmeno nell’ultima puntata dello show. Dopo l’eliminazione del ballerino Nicolai infatti la Celentano si è rifiutata di alzarsi, facendo infuriare Maria. Una scelta fatta anche da Timor Steffens che in passato si era scontrato più volte con il concorrente.

Proprio l’atteggiamento dei due professori avrebbe spinto la De Filippi a progettare una nuova commissione, formata da altri professionisti. A rischio sarebbe anche il posto di Veronica Peparini, insegnante di danza, sorella del coreografo Giuliano e fidanzato di Andreas Muller, ex concorrente di Amici. Per ora, comunque sia, si tratta solo di indiscrezioni che non sono state confermate nè smentite dallo staff della conduttrice.

Dopo l’enorme successo di Amici 2020, la De Filippi è già al lavoro per trovare nuovi talenti e scoprire i concorrenti che prenderanno parte all’edizione 20 del talent più famoso della tv. “Rivoluzione ad Amici – si legge su Nuovo Tv -: sembra proprio che Maria De Filippi voglia inserire volti nuovi nel cast degli insegnanti del suo talent show. Ciò significa che, per qualche volto storico, non ci sarà più posto. […] L’ultima edizione sarà ricordata soprattutto per liti e sfuriate, per questo la De Filippi potrebbe modificare qualcosa all’interno dello show, per farlo ripartire alla grande l’anno prossimo. I primi cambiamenti da apportare potrebbero riguardare proprio gli insegnanti”.