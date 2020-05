Amici Speciali svelato il nuovo ruolo di Alberto e Alessio. E spunta una Maria inedita

editato in: da

Ci avviciniamo a grandi passi alla semifinale di Amici Speciali, e dalle prime anticipazioni si evince già che sarà un appuntamento davvero incredibile. Intanto, sui social possiamo ammirare Maria De Filippi in una versione a dir poco inedita.

I fan stanno aspettando con grande ansia la nuova puntata di Amici Speciali, il programma di Canale 5 che ha riportato in televisione alcuni dei più amati protagonisti delle passate edizione del talent show. Come abbiamo scoperto nei giorni scorsi, Maria De Filippi ha deciso di cambiare il meccanismo del gioco. Se in un primo momento aveva spiegato che non ci sarebbero state eliminazioni, in settimana ha rivelato le novità: alla finale arriveranno solamente quattro concorrenti, quindi gli altri dovranno inevitabilmente abbandonare la trasmissione.

A questo punto, viene spontaneo chiedersi cosa potrà accadere nel corso della semifinale. È chiaro, infatti, che i 12 concorrenti dovranno sfidarsi per poter accedere all’ultima puntata. Che ne sarà invece di Alessio Gaudino e Alberto Urso? I due ragazzi sono stati rispettivamente i vincitori del primo e del secondo appuntamento, quindi sembrava logico immaginarli già in finale. E invece è arrivato il colpo di scena del tutto inatteso. Entrambi sono stati infatti convocati dalla produzione e hanno avuto un colloquio con Giulia Pauselli, che ha rivelato loro la novità: dovranno gareggiare insieme ai loro rivali per potersi conquistare la finale.

Tuttavia, Alessio e Alberto si sono guadagnati un piccolo privilegio. Hanno infatti avuto la possibilità di scegliere le coppie che si sfideranno nel corso della semifinale. Il primo a prendere la sua decisione è stato Alberto Urso, che aveva ottenuto il punteggio più alto: lui gareggerà contro Random, poi ha formato altri due schieramenti scegliendo di mettere Irama contro Gaia e Javier contro Andreas. Dal suo canto, Alessio ha scelto di sfidare i The Kolors, mentre ha decretato che Michele Bravi dovrà vedersela con Umberto e Giordana con Gabriele.

Queste anticipazioni rivelano che la semifinale sarà a dir poco emozionante. Rivedremo ancora una volta tutti e 12 i concorrenti in una sfida all’ultimo sangue, pronti a dare il loro meglio per poter raggiungere l’ambita vittoria. Ma non sarà una competizione semplice, perché ciascuno di loro sfodererà tutte le armi in vista di un’eliminazione che, fino a poco fa, nessuno si aspettava. Intanto, su Instagram spunta un video divertente, che ci rivela una Maria De Filippi inedita. Raffaella Mennoia ha condiviso un breve filmato che vede la popolare conduttrice sfrecciare per i corridoi con un monopattino. Una scenetta divertente, che ha suscitato l’ilarità dei tanti fan della Mennoia.