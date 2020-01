Amici: è polemica tra la Celentano e Valentin, Maria cerca la tregua

editato in: da

Ad Amici la tensione è palpabile perché si avvicina la fase del serale. I professori stanno cercando i migliori allievi da portare all’ultima tappa del percorso della scuola più famosa della tv, valutando eliminazioni e new entry.

Nella puntata di oggi scoppia una nuova polemica tra Valentin e la maestra Celentano: il ballerino di latino sceglie di non sostenere gli esami ed andare in sfida diretta per rimanere nella scuola.

Riesce a vincere contro la sua sfidante, ma Alessandra Celentano non resta soddisfatta: lamenta un atteggiamento definito “intollerabile”, tra continui ritardi dell’allievo, disinteresse alle parole dei professori, finti mal di schiena inventati per non partecipare alle lezioni di danza classica.

Valentin non ci sta e appare visibilmente nervoso: cerca di giustificarsi e la professoressa lo accusa di non sapere eseguire altri stili a parte il latino. Parte un filmato: durante il daytime Javier accusa Valentin di non avere apertura mentale e non riuscire neanche a provare altri generi di danza.

Per questo la Celentano chiede un’altra sfida al ballerino, con un pezzo latino e uno modern. Saranno i suoi compagni a scegliere se affrontarla o meno. Valentin ribatte che desidera sostenerla ugualmente, ma la maggioranza dei ragazzi sceglie di non mandarlo in sfida.

Valentin vorrebbe comunque andare in sfida, ma Maria De Filippi stoppa la polemica facendo andare avanti il programma. Seguono nuove eliminazioni: Giuseppe esce dalla scuola per volere unanime dei professori di danza ed entra una nuova ballerina, Karina.

Altra sfida immediata in puntata: Michelangelo viene sfidato da Francesca, che vince e prende il posto del cantante, a scuola dall’inizio del programma, che lascia tra le lacrime dei compagni.

Nyv la cover di “Firestone” convince la professoressa Anna Pettinelli, recuperando il punto di penalità che le avevano assegnato durante il daytime a causa della sua negligenza: di sei cover proposte la cantante non ne aveva maturata neanche una.

Colpo di scena per i ragazzi di Amici: durante la puntata sono entrati i giornalisti, che li hanno fatti esibire sui loro cavalli di battaglia. A cantare sono stati Gaia, Martina, Jacopo e Stefano con i loro inediti.