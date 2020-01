Amici, eliminazioni e scontri durissimi: le anticipazioni

editato in: da

Amici si avvicina alla fase del Serale e cresce la tensione, fra eliminazioni e scontri. Secondo le ultime anticipazioni i ragazzi stanno subendo molto la pressione, fra nuova sfide e le richieste dei professori. Fra le discussioni più accese quella fra Martina Beltrami e i suoi compagni, in particolare Jacopo Ottonello che è scoppiato a piangere.

La cantante infatti ha deciso di sfidare Nyvinne Pinternagel e non ha sopportato il fatto che i ragazzi di Amici abbiano considerato la performance della rivale migliore della sua. La ragazza si è così infuriata da arrivare a insultare i suoi compagni e Jacopo è scoppiato a piangere.

Nel frattempo la commissione dei professori sta continuando a valutare gli allievi di Amici per capire chi andrà al Serale e l’ultima eliminata è Giorgia Lopez. Di recente Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista a FanPage in cui ha parlato di come Amici sia cambiato in questi anni anche a causa dei social.

“I social li guardo e li leggo, ormai da tempo – ha spiegato -. All’inizio ero un po’ colpita e spaventata, poi ho imparato a leggerli. Quello che mi dispiace e parlo, ad esempio, dei ragazzi di Amici, che dai social sono condizionati in un modo imbarazzante. Nessuno gli insegna a leggerli, come facevano una volta i genitori con i figli davanti alla tv”.

“Io vedo che dopo la puntata del sabato i ragazzi vanno a casa, leggono i social e il giorno dopo tornano disperati – ha aggiunto la conduttrice di Amici -. Non guardano mai i complimenti, quelli è come se li accantonassero, il complimento non gli dà fiducia, non li rassicura. Mentre la cattiveria, che sui social è proprio spregiudicata, ti va ne profondo perché ti tocca i tuoi lati deboli e se dici a una ragazza di 20 anni che è un cesso, quell’insicurezza che a 20 anni hai, e che hanno tutti, ti sovrasta. E piangono e cambiano completamente, c’è gente che pensa addirittura di ritirarsi”.