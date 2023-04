Ambra Angiolini su Instagram: impressiona col nuovo tatuaggio

Un messaggio potente di rinascita, è quello che vuole trasmettere Ambra Angiolini su Instagram dove impressiona con il nuovo tatuaggio. Lo fa perché le sue parole potrebbero essere quelle di ognuno di noi e per la bellezza di ciò che ha deciso di incidere sulla propria pelle. Un gesto che ha il sapore della rivincita da tutti quei momenti che fanno sentire a pezzi e senza via d’uscita: un memo da tenere per sempre con sé, inciso sulla pelle.

Ambra Angiolini, il significato del nuovo tatuaggio

Un tatuaggio è per sempre e le ragioni per cui si decide di imprimerlo sulla propria pelle sono tantissime e soggettive. Ambra Angiolini ha deciso di mettere nero su bianco il perché del nuovo e bellissimo disegno che le adorna il corpo. Lo ha fatto su Instagram dove ha pubblicato l’immagine di tre farfalle che, dalla schiena, volano al collo: poi ha voluto spiegare perché ha scelto proprio quel disegno e quando aveva pensato di farlo la prima volta.

“Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza ‘acido’, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta – si legge -. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini ‘Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere’ (Alda Merini )… sono uscite”.

Parole che sono un potente messaggio di libertà e di resilienza, perché sottolineano che dal dolore si può uscire ed essere più “belle” e libere che mai. E un gesto speciale per Ambra che così apre il suo cuore ai follower dimostrando quanto questo momento della sua vita sia speciale e importante, perché ha il sapore della rinascita. Un momento che ha condiviso tramite tag con sua figlia Jolanda Renga, con sua mamma e con l’artista che ha realizzato il tatuaggio.

E che la vita le sorrida è evidente: il lavoro procede a vele spiegate, con successi in televisione e a teatro, la stessa cosa si può dire per la vita privata. Infatti Ambra è tornata a sorridere al fianco del collega attore Andrea Bosca. I due sono abbastanza riservati, ma non si nascondono e si sono già fatti vedere insieme sui social. A questo si aggiungono anche le parole di lui che hanno svelato un po’ di come stanno vivendo la loro relazione: “Non amo parlare della mia sfera personale. Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice”.

Ambra Angiolini, quali altri tatuaggi ha l’attrice

Le tre farfalle sul collo sono solo l’ultimo tatuaggio che si è fatta incidere sulla pella Ambra Angiolini. Qualche mese fa, infatti aveva mostrato l’avambraccio con disegnata una donna nuda: “Per chi nella vita ci si tuffa, sempre col cuore tra le mani”, aveva spiegato a margine della foto condivisa nelle storie Instagram.

E poi come dimenticare quello di coppia, mamma e figlia, entrambi sul braccio: una con il volto di una donna intenta a soffiare e l’altra con il dente di leone che perde i suoi semi. E ora questo nuovo disegno: tatuaggi speciali, dai significati profondi, che rimangono sulla pelle per ricordare e celebrare.