L’Allieva, Antonia Liskova svela i segreti di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

Antonia Liskova, attrice de L’Allieva 3, svela i segreti di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, suoi compagni di set. Nella fiction l’attrice interpreta Andrea Manes e da subito ha creato un ottimo rapporto con i colleghi. Intervistata da Tele Sette, la Liskova ha svelato qualche dettaglio sul dietro le quinte della fiction.

Sul set dell’Allieva 3 infatti il clima è sempre stato molto sereno e si è formato un bel gruppo di lavoro con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Sergio Assisi. “Lino è un grande professionista – ha raccontato -: preciso, corretto e puntuale. Sergio è una scintilla. Quando arriva sul set tutto prende fuoco, ma mai in modo superficiale. Credo che con il personaggio di Giacomo abbia fatto davvero un ottimo lavoro”. In passato Antonia Liskova aveva già lavorato con Assisi e Guanciale, mentre con Alessandra Mastronardi è nato da subito un ottimo feeling, nonostante non si conoscessero. “Alessandra è veramente un piccolo fiore – ha detto -. Quando la conosci, capisci perché è così amata da tutti”.

Classe 1977, Antonia Liskova ne L’Allieva 3 interpreta La Suprema, Andrea Manes, una donna forte e diretta, oltre che una grande professionista. L’attrice ha lasciato a soli 18 anni la Slovacchia e si è trasferita in Italia inseguendo il sogno di diventare attrice. Nel 2004 ha debuttato nel film C’era un cinese in coma di Carlo Verdone, in seguito ha recitato in numerose serie tv, da Nero a metà a Tutti pazzi per amore, sino a La porta rossa, Non uccidere e Solo per amore.

Attrice amatissima, la Liskova è legata da diverso tempo a Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak. I due si sposeranno molto presto, come ha raccontato lei stessa. “È vero, c’è stata una proposta. E ho detto sì – ha detto -. Ma aspettiamo momenti più sereni per non rischiare nulla. Solo allora festeggeremo il matrimonio. Tanto non ho intenzione di lasciare Gabri per i prossimi cent’anni, quindi abbiamo tempo. Gabriele è riuscito a fare il miracolo. Ha resuscitato in me la bambina, regalandomi la libertà e il lusso della spensieratezza. Non mi accadeva da anni. Gabri è una colonna solida della mia vita, senza non saprei andare avanti”.