Adua Del Vesco: “Io e Gabriel abbiamo finto. Ora è finalmente libero”

Dopo il tanto commentato, esaminato, valutato, elogiato ma anche criticato coming out di Gabriel Garko (“Il segreto di Pulcinella”) al GF Vip, tra le varie riflessioni del giorno dopo c’è anche quella di Adua Del Vesco, sua presunta fidanzata. In realtà, come si è scoperto dai diretti interessati, solo per finzione e copione.

Un coming out sofferto, anche commovente, ma che per molti ha lasciato un retrogusto amaro in bocca. Perché fatto dietro lauto compenso, in primis, e in un contesto, la tv, e soprattutto un certo tipo di tv, che era lo stesso che a detta dell’attore, lo aveva tenuto prigioniero e imbrigliato per tanto tempo.

Adua, sinceramente emozionata, all’indomani dell’incontro con Gabriel si è chiusa in confessionale e ha commentato la confessione di Garko.

Fingere h24 è dura, noi lo abbiamo per un po’ di tempo, non è stato semplice. Ora gli auguro tanta serenità, di vivere la sua vita, se lo merita, sono felicissima per lui. Fare quello che ha fatto lui, qui, con me mi riempie il cuore, perché significa che si fida di me e che io per lui sono una persona importante. Lui non mi ha visto serena e forse ha sentito il bisogno di liberarmi. Un peso che porto forse da troppo tempo e che anche lui ha portato per molto tempo. È stata una lezione di vita grandissima, gliene sarò per sempre grata. Sono felice che lui sia finalmente libero.

Ma se per Adua, e per molti telespettatori, quella di Garko è stata una lezione di coraggio e di verità, per altri non lo è stata per niente. E il coming out su una cosa ormai nota a tutti è servita piuttosto a distogliere l’attenzione che stava montando su altri aspetti della vicenda.

Quello che è certo è che le lacrime e l’emozione di Gabriel sembravano sincere e autentiche. Delle due, o Garko è stato davvero onesto come aveva promesso o ha offerto al pubblico la migliore interpretazione della sua vita. Alla faccia di quelli che sostengono non sia un bravo attore.