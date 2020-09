GF Vip, la Brandi in lacrime, De Blanck sottotono: pagelle della quarta puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Le lacrime di Matilde Brandi, la fragilità di Adua Del Vesco e il coraggio di Gabriel Garko: la quarta puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Alfonso Signorini, ancora una volta, si è dimostrato all’altezza delle aspettative, portando sul piccolo schermo uno show che parla di sentimenti a tutto tondo e che non delude.

Tanti i momenti emozionanti e toccanti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso e che dimostrano come questo cast del GF Vip sia uno dei più forti e ben studiati di sempre. Dopo una terza puntata emozionante, la quarta lo è stata ancora di più! Le nostre pagelle ai protagonisti della serata.

GABRIEL GARKO – Attesissimo ospite della quarta puntata del GF Vip, Garko ha rispettato la sua promessa e, rompendo il muro di silenzio che da sempre avvolge la sua vita privata, ha parlato con grande sincerità. Nel giardino della Casa, di fronte ad Adua Del Vesco, Gabriel si è lasciato andare a un racconto ricco di emozione e verità. “Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella, ma una favola – ha detto alla collega -. Nelle favole c’è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io. […] Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia, lì ho iniziato a vivere, ho detto la mia vera età, ho ritrovato il bambino dentro di me. Da allora non sono più riuscito a indossare una maschera. […] Ora vorrei vivere la mia vita. Con te come amica, come è sempre stato. Esiste un’altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Vorrei poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”. Ad applaudire il suo coraggio il pubblico e chi in questi anni l’ha sostenuto in silenzio e senza clamore, come Gabriele Rossi. Ci vogliono tanta forza e intelligenza per fare ciò che ha fatto l’attore. VOTO: 10.

ADUA DEL VESCO – In poche puntate è riuscita a spazzare via la sua immagine di ragazza perfetta e un po’ “distante”. Sensibile e tenera, ha affrontato prima il confronto con Massimiliano Morra, poi l’incontro, romanticissimo, con il fidanzato Giuliano. Innamorata del ragazzo che conosce sin dai tempi della scuola, Adua ha confessato la volontà di formare una famiglia e si è emozionata sino alle lacrime. “Non piangere e non chiedermi scusa – le ha detto il fidanzato -. Sono qui perché mi sono preoccupato, perché ti ho visto piangere, ti ho visto triste, malinconica. Non voglio più vederti piangere. Massimiliano è un bravo ragazzo, sono a posto. Stai serena. Hai affrontato il passato. Ora basta con il passato, mettiamo una pietra sopra, se si vorrà si affronterà il passato nelle sedi opportune”. VOTO: 8.

MATILDE BRANDI – Siamo abituati a vederla sempre sorridente, ma nella quarta puntata del GF Vip, Matilde Brandi si è commossa parlando della sua vita privata e del rapporto con il compagno Marco Costantini. La showgirl ha confessato, fra le lacrime, di aver vissuto momenti difficili, ma di averli superati per amore delle figlie Sofia e Aurora. “Siamo agli opposti io e Marco, non è facile costruire dei rapporti perfetti – ha ammesso -. Credo sia impossibile. Il rapporto un po’ è sceso e un po’ è salito. Mi sarebbe piaciuto che fosse stato sempre in salita. Siamo rimasti insieme per loro. I figli hanno bisogno di avere entrambi i genitori. Mi piacerebbe avere un po’ più di attenzione”. Donna forte, sincera e vera: ha ancora tanto da dare a questo reality. VOTO: 8.

PATRIZIA DE BLANCK – Entrata al GF Vip da grande protagonista, nelle ultime settimane la contessa è apparsa un po’ sottotono nelle puntate. Al momento delle nomination si è resa protagonista di un litigio con Adua Del Vesco. “Nomino Adua per un motivo, perché io parlavo con il mio interlocutore e lei parlava e parlava con un altro – ha detto -. L’ho ripresa e mi ha risposto molto male. Mi ha risposto malissimo”. Immediata la replica dell’attrice che si è difesa dalle accuse. VOTO: 6. Ridateci la Patrizia De Blanck della prima puntata!

TOMMASO ZORZI e FRANCESCA PEPE – Anche nella quarta puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesca Pepe hanno avuto modo di scontrarsi. Le liti fra i due ormai sono all’ordine del giorno e rischiano di oscurare e mettere in secondo piano il carattere di entrambi. Dove sono le loro storie personali, i sogni, le fragilità e le emozioni che solo il GF Vip è in grado di portare a galla? VOTO: 5.