Adriana Volpe su Giancarlo Magalli: “Ossessionato da me”

Adriana Volpe torna a parlare della lite con Giancarlo Magalli e di una faida che dura ormai da diversi anni. Iniziato durante una puntata de I Fatti Vostri, lo scontro è continuato sui social e in tribunale, spostandosi anche nelle trasmissioni televisive in cui sono stati ospiti i conduttori. Adriana si è confessata sulla questione durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma soprattutto nel corso di Ogni Mattina, il nuovo programma che conduce su TV8.

In particolare la presentatrice ha replicato a un post di Magalli – pubblicato e poi cancellato – in cui si parlava dei bassi ascolti della trasmissione. Una frecciatina che non è piaciuta alla Volpe e di cui ha parlato anche in un’intervista a Sorrisi e Canzoni Tv. “Non ne posso più – ha confessato, parlando del collega -. Ancora un attacco in un momento in cui lui non va nemmeno in onda e dovrebbe starsene in campagna e rilassarsi. Le sue parole sono inqualificabili e non fanno altro che mostrare la sua bassezza umana. Sono il suo chiodo fisso, la sua, ormai, è un’ossessione”.

Adriana ha poi commentato nello specifico del post in cui si faceva riferimento agli ascolti di Ogni Mattina. “Ma quello che non ho proprio digerito è stata la faccina con l’invito a stare zitta – ha chiarito -. Una mancanza di rispetto nei miei confronti e di tutti quelli che lavorano con me”. Riguardo lo share, la Volpe ha svelato di non essere preoccupata, questo perché il programma è nato da poco e non ha ancora acquistato autorevolezza. “Noi non puntiamo agli ascolti ma, appunto, a essere differenti anche grazie alla sinergia con Sky Tg24”, ha sottolineato.

“Vorrei fare una replica a un messaggio – aveva esordito qualche giorno fa la Volpe, nel corso di Ogni Mattina -, un post che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto. In questo messaggio c’era un gesto che dice di stare zitta. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi. Io sto vivendo questa bella avventura insieme a una squadra e una rete che stimo e in cui credo. E tu, caro Giancarlo, con questo gesto dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne. Questo io non te lo permetto”.