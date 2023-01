Addio ad Annie Wersching, l’attrice aveva 45 anni. L’amore del marito e dei figli

Per il pubblico televisivo il suo volto e i suoi occhi sono quelli dei tanti personaggi che ha interpretato: da General Hopsital a The Vampire Diaries, da 24 a Star Trek: Picard. L’attrice Annie Wersching è morta a 45 anni, nel 2020 le era stato diagnosticato un cancro. Ad annunciare la notizia l’agente, a cui hanno poi fatto seguito le parole profonde e piene d’amore del marito Stephen Full, attore comico con cui ha avuto tre figli.

Addio ad Annie Wersching, le parole d’amore del marito. E i tre figli

Una carriera durata vent’anni, che nel tempo l’ha portata a interpretare ruoli di rilievo in soap e serie tv. Annie Wersching era dotata di talento, ma anche di quella bellezza che cattura lo sguardo. Nel 2020 l’attrice ha scoperto di avere il cancro e, se si guarda la sua bacheca su Instagram, ha continuato a lavorare e a fare quello che amava.

A confermare la notizia della sua morte è stato prima l’agente e poi il marito, l’attore Stephen Full che a Deadline ha rilasciato una dichiarazione che trasuda amore: “Oggi c’è un buco oscuro nell’anima di questa famiglia – ha detto -. Ma lei ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Trovava la meraviglia nel momento più semplice. Non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che sia l’avventura a trovarci, ci diceva di trovarla. E noi lo faremo”. Parole che non solo sono la dimostrazione di un amore grande, ma che al tempo stesso rivelano quanto sia stata grande l’eredità morale che l’attrice lascia alla sua famiglia. Composta dal marito, anche lui attore, e dai tre figli, che lui ha definito i veri amori della sua vita.

Se si guarda la sua bacheca Instagram la si può vedere in tanti scatti di lavoro, ma anche in immagini di famiglia che rivelano un po’ della sua vita privata e di quanto fosse legata e innamorata della sua famiglia.

Annie Wersching, la raccolta fondi per la sua famiglia

E proprio pensando a loro è stata lanciata una raccolta fondi dall’attrice Ever Carradine, di Handmaid’s Tale, su GoFundMe a sostegno del marito e dei tre figli: Freddie di 12 anni, Ozzie di 9 e Archie di 4. Nella lunga spiegazione della sul sito si legge: “Annie viveva per la sua famiglia. Amava il suo lavoro e amava i suoi amici, ma Steve ei ragazzi erano il suo assoluto tutto”. E per questo, dopo parole profonde e commoventi, Ever Carradine ha aggiunto: “Tutti adoravano Annie. Tutti. Ma per quanto l’amassimo, lei amava di più i suoi ragazzi. Aiutiamo a prenderci cura di loro per lei”. Anche altri colleghi e amici, come l’attrice Kim Raver (che ha lavorato, ad esempio, in Grey’s Anatomy) hanno rilanciato la raccolta.

Annie Wersching, la sua carriera di attrice

Nata a Sant Louis nel 1977, Annie Wersching ha iniziato a lavorare come attrice all’inizio degli anni Duemila. Tante parti, anche piccole, ma che l’hanno portata piano piano a ritagliarsi un posto speciale nel cuore del pubblico. Ha preso parte a serie cult come Streghe (con Shannen Doherty) e Star Trenk Enterprise, ma la svolta per la sua carriera è arrivata con il ruolo in General Hospital. E poi in 24, l’adrenalinica serie con Kiefer Sutherland, in cui Annie interpretava un’agente del FBI. Inoltre ha preso parte a The Vampire Diaries dove era la mamma dei vampiri fratelli Salvatore, interpretati da Paul Wesley e Ian Somerhalder. E ha lavorato a Star Treck: Picard, Timeless e Ruaways. Inoltre è stata la doppiatrice del videogioco The Last of us.