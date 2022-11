A casa di Michelle Hunziker: svelato il nuovo appartamento top secret

Michelle Hunziker mostra per la prima volta su Instagram la sua nuova casa da single, dopo che all’inizio del 2022 ha divorziato da Tomaso Trussardi. Il nuovo appartamento è un luogo intimo e accogliente che la rappresenta e che sa di famiglia.

Michelle Hunziker, la nuova casa piena d’amore

Michelle Hunziker dunque svela il suo lato privato, facendo entrare i milioni di fan in casa sua attraverso un video che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Se vi aspettate lussi, esagerazioni, pezzi di design esclusivi nell’appartamento della presentatrice svizzera, resterete delusi. Casa sua è più all’insegna del confort, del calore che solo il nido di famiglia con i suoi profumi e i suoi colori può dare.

Nel video Michelle inquadra un divano grigio perla pieno di cuscini, ton sur ton, tranne uno, rosa antico che è il suo colore preferito. Le stanze sono arredate con mobili chiari, come neutri e luminosi sono i tessuti delle tende. Le finestre, come punti luce, sono fondamentali e occupano un’intera parete.

Il marmo chiaro venato la fa da padrone e la casa profuma di essenze che rilassano e danno un senso di accoglienza e appartenenza. La tenerezza domina nell’appartamento della Hunziker e non solo nelle camerette delle sue bimbe, Sole e Celeste, dove dominano i colori pastello e grandi orsacchiotti di peluche che però troviamo un po’ ovunque, anche nella cuccia del suo nuovo cagnolino, Lilly Junior. Mentre una parete è tutta dedicata alle foto ricordo con tutte le figlie, Aurora compresa che sta per diventare mamma.

La libreria è piena di volumi colorati e Michelle inquadra anche alcune copie del libro che ha pubblicato, mentre bouquet ricercati di fiori vanno da complemento d’arredo.

A commento di questo video, scrive la conduttrice: “La cosa più bella di un viaggio..è il ritorno a casa…Rientrare nel mio tempio che ogni giorno curo come se fosse il mio corpo…è come ritrovare l’equilibrio dal momento in cui varco la soglia. Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia. Entrano solo le persone che amo e delle quali mi fido. Tolgono le scarpe da buona svizzera…Il suo profumo avvolgente di olii essenziali, i suoi colori che mi rappresentano come il rosa antico, i colori tenui e chiari della terra, mi calmano mi confortano e mi fanno sentire che questo periodo della mia vita è il più bello di sempre”.

Poi precisa perché questo è il momento più bello della sua vita: “Sono una donna fiera di esserlo che ha conquistato la cosa più importante….la libertà di essere me stessa, di continuare a seguire i miei sogni e di concedermi il lusso di avere dei bisogni…senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei❤️ ricaricata più che mai…riesco a dare ancora di più alle persone che amo…la vera qualità…”.

Michelle Hunziker, frecciatina a Tomaso Trussardi

Questo messaggio in cui la Hunziker dice di essere felice perché ha conquistato la libertà di essere come vuole, perché è stata capace di creare spazi tutti suoi senza sentirsi in colpa è stato interpretato come una frecciatina al veleno contro il suo ex Tomaso Trussardi. A fine estate 2022 erano circolate voci su un possibile riavvicinamento tra i due. Sembrava che a cercare la riconciliazione fosse proprio Michelle che dopo pochi mesi ha detto addio al suo nuovo flirt, il medico Giovanni Angiolini. Ma la possibilità di rimettere insieme i cocci del matrimonio con Trussardi sembra essere molto remota.

Michelle Hunziker, il coraggio di vivere i propri spazi

Intanto, i fan di Michelle Hunziker sono tutti con lei e così scrivono su Instagram: “Therealhunzigram………ecco gli esempi di vita…..ecco le giuste motivazioni x la conquista personale…..ti stimo xche io credo che tu ci metti la faccia in tutto e li che si scorge anche il tuo cuore …..cche e in grado di ricostruirsi anche dopo essere spezzato….stai creando qualcosa di bello….una famiglia che……cn tutti i suoi risvolti ……rimarra sempre una famiglia unita……..con tutta la mia ammirazione❤”. E ancora: “Che bello ! Fa bene vedere che hai trovato la tua essenza e non hai paura di viverla pienamente! Complimenti per il coraggio bella !!”.

