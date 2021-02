Vasco Rossi compie 69 anni, festa di compleanno social: gli auguri vip

editato in: da

Sono 69 candeline per Vasco Rossi, un compleanno trionfalmente annunciato dal cantante anche su Instagram con un brevissimo video.

Classe 1952, Vasco ha raggiunto il numero 69 e si è augurato buon compleanno con tanto di fuochi d’artificio nel breve video social. “Sono 69! Eh già!”, scrive il cantante nella didascalia. In tantissimi hanno rivolto un pensiero al rocker, alcuni commentando il post su Instagram, come ad esempio Renato Zero: “Il tempo talvolta tiranno altre volte alleato… Con te ha lavorato davvero egregiamente. Ma c’è ancora tanto da fare. Auguri di cuore dal tuo coinquilino, Renato”.

Agli auguri di Renato Zero si uniscono anche quelli di Jovanotti – “Buon compleanno Vasco” e di J-Ax: “Auguri Boss”. Altri artisti invece hanno voluto dedicargli un post, come Gianni Morandi, che ha ricondiviso uno spezzone del video “Un senso”; altri ancora invece hanno scelto le storie Instagram per rendere omaggio al rocker: è il caso di Emma Marrone, che ha pubblicato un vecchio selfie scattato con Vasco; oppure Fiorella Mannoia, che ha pubblicato una vecchia foto insieme scattata durante uno spettacolo; o ancora Noemi, che ha reso omaggio al suo mentore con un grande abbraccio: “Buon compleanno Komandante”.

Ed è poi il turno di Laura Pausini la quale, oltre a ripescare una fotografia vintage, ha aggiunto un tocco ancor più personale dedicando al rocker la sua canzone Anima fragile. “Tanti auguri idolo. Questa canzone è per te, non te l’aspettavi eh?”. Anche Lorenzo Rossi, il figlio del Vasco, ha fatto degli auguri speciali al papà, riprendendo il post dell’anno scorso, pubblicato sempre in occasione del suo compleanno. “Perché prima tu sei padre, papà Vasco. E mi hai insegnato cos’è la felicità, senza mai averla provata prima. Sembra semplice, ma non lo è”, scriveva Lorenzo.

Vasco, per i suoi 69 anni, avrà la sua festa seppur via social: nel pomeriggio del 7 febbraio, presso il Teatro di Zocca, si svolgerà un evento a porte chiuse e trasmesso in live streaming organizzato dal Vasco Rossi Zocca Fan Club e promosso dalla “Combriccola del Blasco Fan Club”. All’evento parteciperà anche Diego Spagnoli, stage manager del rocker. Sarà un tributo musicale che durerà due ore no stop.