Fonte: IPA Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Vanessa Incontrada è una delle grandi professioniste della televisione italiana. Nel corso degli anni, però, ha vissuto svariate fasi nella sua carriera. Ha anche dovuto fare i conti con degli hater aggressivi e, nel suo privato, ha saputo gestire una crisi con il suo grande amore Rossano Laurini. Al Corriere della Sera ha svelato come sta oggi e cos’ha vissuto.

Pausa di riflessione con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada è al fianco di Rossano Laurini, ben noto imprenditore, da quasi 20 anni. La coppia ha avuto anche un figlio, Isal, nato nel 2008. Un amore forte e stabile che ha però vissuto una fase delicata.

Capita a tutti prima o poi ma ciò che conta è l’impegno con il quale si lotta per quel sentimento. La 46enne spagnola ha ammesso d’aver navigato in una tempesta privata, ormai fortunatamente alle spalle.

“Stare insieme è un lavoro. Con l’età si cambia, ognuno ha le sue esigenze, altre voglie, altri impegni. E a volte si perde la strada comune. Tra noi due c’è stato un po’ di mare mosso, un momento di incomprensione che può capitare. Oggi vivo una situazione sentimentale stabile: il mare è calmo, molto calmo”.

Gli hater

Nel corso della sua carriera Vanessa Incontrada ha dovuto più volte fare i conti con dei commenti dolorosi. Il web ha saputo ferirla e di hater in giro non ne mancano di certo. Ha spiegato d’essere egocentrica, come tutti quelli che fanno questo lavoro, ma non narcisista.

Quando poi termina un lavoro preferisce “abbassare la saracinesca”, immergendosi nel suo mondo a Follonica. Questo l’aiuta anche a sentirsi più protetta. Sui social dice di seguire l’istinto, andando quindi a momenti. A volte posta qualcosa e poi per lunghi periodi sparisce.

“Quando mi hanno attaccata all’inizio è stato doloroso. Non capivo quell’odio contro di me. Era inspiegabile. Ho continuato a credere in me stessa e oggi gli hater non li calcolo neanche”

Il cinema e Claudio Bisio

In televisione il suo volto è facilmente associabile a Zelig. La coppia artistica completata da Claudio Bisio è tra le più amate. Era difficile fare meglio del duo con Michelle Hunziker, ma Vanessa Incontrada ce l’ha fatta.

Tutto ciò le ha anche donato un rapporto speciale: “Lo chiamo il mio Claudio: è un maestro, mi ha insegnato tanto, a partire dall’improvvisazione. Poi è nato un affetto fortissimo, importante, che viviamo anche con le nostre famiglie”.

Non mancano però altri progetti, tra televisione, teatro e cinema. Sul grande schermo però appare decisamente meno e spiega che le stanno arrivando solo film drammatici: “Non ho capito ancora perché”.