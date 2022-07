Valeria Marini, l’idea di entrare in convento e il nuovo amore: “L’età è solo un numero”

Fonte: Ansa Valeria Marini

Valeria Marini tornerà presto in tv con Tale e Quale Show, il talent di grande successo condotto da Carlo Conti in programma dal 30 settembre con la nuova edizione. La showgirl, in occasione del suo ritorno sul piccolo schermo, ha parlato della sua vita professionale e soprattutto si è confessata sulla sua vita privata, raccontando anche del suo nuovo amore, l’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi.

Valeria Marini, la volontà di farsi suora

Valeria Marini sarà una della prossime concorrenti di Tale e Quale Show. La showgirl, dopo le sue avventure in tv, è pronta a mettersi in gioco in una nuova sfida, quella del talent condotto da Carlo Conti. Intervistata dal Corriere della Sera, la Marini ha parlato della sua vita professionale e si è confessata sulla sua vita privata.

Oggi sta vivendo un momento d’oro, sia dal punto di vista lavorativo che sul versante sentimentale, anche se non è stato sempre così. La showgirl ha sempre avuto una fede incrollabile, che non l’ha mai abbandonata, anche nei momenti più bui della sua esistenza. Lo ha rivelato la stessa showgirl ai microfoni del Corriere, parlando di un periodo difficile attraversato un anno fa: “Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante”.

Valeria Marini, la vita sentimentale tormentata e il nuovo amore con Eddy Siniscalchi

Nell’intervista al Corriere della Sera grande spazio è stato dato all’amore, uno dei motori più importanti della vita di Valeria Marini. Oggi ha trovato finalmente il sorriso accanto a Eddy Siniscalchi, imprenditore napoletano di 35 anni, 15 in meno: “L’età è solo un numero“. Con lui le cose vanno a gonfie vele e lei non potrebbe essere più felice di così: “È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”.

La sua vita sentimentale di certo è stata turbolenta (“Ho pagato lo scotto della mia popolarità”, ha confessato la Marini), eppure Valeria non si è mai sentita sfortunata, nonostante gli errori commessi. Tra questi c’è sicuramente il matrimonio – poi annullato dalla Sacra Rota – con Giovanni Cottone: “Un inciampo non indifferente”, ha ammesso. Anche se parlando della somma raccolta dalle donazioni dei regali per le nozze ha rivelato: “almeno qualcosa di buono è stato fatto”.

E se oggi guarda al futuro con fiducia accanto al suo Eddy, non ha certo dimenticato uno degli uomini più importanti della sua vita, Vittorio Cecchi Gori. “Un grande amore? Lo è stato”, ha raccontato Valeria. “Gli ho voluto bene, ho affrontato grosse difficoltà al suo fianco. Ma non è una medaglietta da mettere al petto, amore è anche questo”.

E poi ha aggiunto: “Era già un po’ in difficoltà quando l’ho incontrato. E sì, è vero ho venduto un appartamento per aiutarlo economicamente. Ma anche adesso, se ha bisogno, io per lui ci sono“.