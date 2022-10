Valentina Ferragni: il primo appuntamento dopo Luca Vezil è davvero speciale

Fonte: IPA Valentina Ferragni, nuovo appuntamento dopo Luca Vezil

“Abbiamo deciso di intraprendere strade separate”, aveva annunciato Valentina Ferragni qualche giorno fa nel rendere pubblica la sua rottura con il fidanzato Luca Vezil.

I due sono stati insieme per nove anni ma già durante l’estate erano forti le voci che preannunciavano la fine della storia. Valentina e Luca, infatti, avevano trascorso diverse settimane separati. Cosa che era risultata agli occhi dei follower e dei gossippari più accaniti davvero strana per una coppia unita come la loro.

Valentina Ferragni: il primo appuntamento dopo Luca

Dopo l’annuncio social della rottura ufficiale con il suo storico (ormai) ex, Valentina Ferragni non è più tornata sull’argomento ma ha proseguito la sua vita, tra mille impegni ed eventi. Tra amici e famiglia.

In queste ore l’imprenditrice digitale, sorella minore di Chiara, ha però voluto condividere sui social qualche secondo del suo primo appuntamento ufficiale dopo la fine della relazione con Vezil e in una storia su Instagram si è ripresa abbracciata stretta stretta a un “uomo” speciale: Edoardo!

Da impeccabile zia, la Ferragni ha infatti trascorso una serata tutta coccole, da lei stessa definita un date (ossia un appuntamento) con il più piccolo dei suoi nipoti, figlio della sorella Francesca e del compagno Riccardo Nicoletti.

Fonte: Instagram

Valentina Ferragni, zia innamorata

Valentina è una zia davvero legatissima ai suoi tre nipoti Leone e Vittoria (figli di Fedez e Chiara) ed Edoardo, nato lo scorso giugno.

Il rapporto fortissimo con i nipotini, e soprattutto con il primogenito Leone, la più piccola delle sorelle Ferragni l’ha sempre palesato con orgoglio, anche durante il discorso che tenuto per il matrimonio della sorella con il rapper milanese celebrato l’1 settembre 2018 nell’incantevole Noto, in Sicilia.

“È il regalo più bello che vi siate fatti e che abbiate fatto a tutti noi” aveva sottolineato Valentina durante la cena delle nozze, tra le lacrime degli sposi commossi dalle sua parole “quando toccavo la pancia di Chiara e sentivo i suoi piedini muoversi ho capito subito che quella non poteva essere solo felicità, ma che era molto di più: era famiglia”.

“Leo grazie per avermi mostrato cosa significa amare una persona ancora prima di conoscerla” aveva poi concluso l’influencer “e cosa vuol dire amarla ancora di più dopo la prima volta che i nostri occhi si sono trovati”.

Valentina Ferragni, la smentita: nessun nuovo amore all’orizzonte

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno ufficialmente dato notizia della fine della loro love story solo da pochi giorni, eppure presunti rumors su un nuovo flirt dell’imprenditrice digitale si sono già fatti sentire.

A detta di alcuni gossip, Valentina si starebbe frequentando con un attore spagnolo: Alvaro de Juana, di dieci anni più giovane di lei. La scintilla tra i due sarebbe scoppiata proprio quest’estate a Ibiza, dove Valentina ha trascorso parte dell’estate con amici e con la sorella Chiara.

La notizia però è stata però prontamente smentita dalla piccola Ferragni con una storia in cui ha sottolineato che nella sua vita c’è un posto solo per un uomo: il suo bulldog francese Pablo… o almeno per ora è cosi!