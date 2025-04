Chi era Valentina Del Re, la violinista di Propaganda Live morta a 44 anni

Fonte: IPA Zoro

Lutto nella famiglia di Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. È morta a 44 anni la violinista Valentina Del Re, che aveva suonato in passato nella trasmissione. La musicista era malata da tempo. Tra i messaggi di cordoglio quello del conservatorio Licinio Refice di Frosinone che l’aveva avuta come studentessa.

Come è morta Valentina Del Re, la violinista di Propaganda Live

Nata a Roma, Valentina Del Re aveva iniziato a suonare sin da bambina, all’età di 5 anni, alla scuola popolare di musica di Testaccio. Poi aveva fatto il Conservatorio a Frosinone, dove si era diplomata con il Maestro Budeer, del Teatro dell’Opera di Roma.

Laureata in Filosofia all’Università Roma Tre, era esperta di musicoterapia e in quest’ambito aveva realizzato diversi progetti per le scuole. Con la televisione aveva collaborato più volte, non solo suonando in Propaganda Live ma, in precedenza, anche in Buona domenica e Alla ricerca dell’arca.

Tra i messaggi di cordoglio quello del conservatorio Licinio Refice di Frosinone che l’aveva avuta come studentessa. L’istituzione l’ha ricordata su Facebook come “una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa” ed esprime “l’affettuosa vicinanza di tutta la comunità del Conservatorio alla famiglia e a tutti quelli che oggi piangono la sua mancanza”.

Non è mancato un post da parte di Propaganda Live: “Non esiste un modo semplice per dirlo. La nostra Valentina ci ha lasciato, ed è un dolore enorme. Perché lei era una di noi, con un amore immenso per la musica e per la vita. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia, a Emiliano, ai suoi adorati canetti“.

“Buon viaggio Vale, ci mancherai tantissimo. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per la forza che hai avuto, fino all’ultimo. Non ti dimenticheremo mai. Con amore, tutta la tua famiglia di Propaganda Live”.

Una persona generosa e sincera

“Era solare, una persona d’oro, aveva sempre un sorriso per tutti nonostante la malattia”, il ricordo di Valerio Vicari con cui Valentina Del Re aveva condiviso l’esperienza di Roma 3 Orchestra, dopo il periodo del Covid.

“Non possiamo non ricordare così la nostra amata Valentina. Con noi letteralmente dal primo giorno…fin da quando non si chiamava neanche Roma Tre Orchestra. Il sorriso che ha in questo video lo porteremo nei nostri cuori per sempre”, ha scritto in un post la Roma Tre Orchestra. E anche commosso è il ricordo del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone.

“Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone che l’ha avuta come studentessa, il Consiglio Accademico del quale ha fatto parte, le Scuole di Violino e di Musica da Camera che l’hanno laureata con lode, la prof. Vicari che la porterà nel cuore per sempre, partecipano la scomparsa di Valentina Del Re.

Una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa. Esprimiamo l’affettuosa vicinanza di tutta la comunità del Conservatorio alla famiglia e a tutti quelli che oggi piangono la sua mancanza”.

Messaggi di vicinanza anche da parte di fan, spettatori e semplici appassionati di musica. “Ho avuto modo di conoscerla qualche anno fa. Una persona speciale, colta, intelligente, simpatica. Una bravissima musicista. Lei adorava quel simpatico cocker nero che la seguiva ovunque”, ha scritto un utente sui social.

“Una grande musicista oltre che una persona fantastica”, ha commentato qualcun altro. E ancora: “Che dispiacere, che tristezza. Un pensiero bello per la dolce Valentina, un grazie per tutte le note che ci ha regalato col suo violino e per quello splendido sorriso che ha sempre illuminato il suo viso”. “Una donna forte, talentuosa e in gambissima. La sua biografia è esemplare”, ha aggiunto una spettatrice.