U&D, volano schiaffi in studio: Maria De Filippi censura la puntata

Non c’è niente di più diseducativo che un atteggiamento violento, e Maria De Filippi non ha voluto far passare un messaggio negativo proprio in quello che è il suo show di punta. Per questo, durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne ha deciso di censurare alcune scene, ma che cosa è successo davvero?

A rivelare i dettagli dell’accaduto è il sito Il Vicolo delle News, che ha riportato il racconto di alcuni fan presenti durante la ripresa delle nuove puntate del programma – che andranno in onda nelle prossime settimane. Secondo quanto si apprende, la vicenda si sarebbe svolta durante la stessa registrazione in cui Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele: un appuntamento decisamente molto movimentato. Ma, al contrario di quanto successo al ragazzo, l’episodio in questione non dovrebbe essere trasmesso.

In studio, l’atmosfera si è fatta particolarmente rovente quando a prendere la parola è stato Graziano Amato. Il 43enne originario di Napoli è uno degli ultimi ingressi a Uomini e Donne, eppure ha già fatto molto chiacchierare. Approdato nel parterre maschile per corteggiare Ida Platano, è in realtà una vecchia conoscenza dei telespettatori più accaniti, che forse ricorderanno di averlo visto qualche anno fa. Quella volta era uscito assieme a Liat Cohen, ma la loro storia è naufragata dopo pochi mesi e ora Graziano è pronto a rimettersi in gioco.

A quanto pare, nel corso della nuova registrazione il cavaliere avrebbe parlato del suo incontro con una dama del parterre – di cui, almeno per il momento, non è stato fatto il nome. I due sarebbero usciti insieme, ma il loro appuntamento non si sarebbe concluso nel modo aspettato. Graziano avrebbe infatti rivelato che la donna si sarebbe improvvisamente spogliata davanti a lui, lasciandogli le sue mutandine in macchina come ricordo. Ad avvalorare le sue parole, l’uomo si sarebbe dichiarato pronto a mostrare le prove fotografiche a Gianni Sperti, ed è in quel momento – riportano le indiscrezioni – che la dama si sarebbe infuriata, mollando uno schiaffo in pieno viso al cavaliere.

Una scena davvero brutta e diseducativa, che ha costretto Maria De Filippi ad intervenire. La conduttrice, dopo aver riportato la calma in studio, avrebbe annunciato che tali immagini non sarebbero state trasmesse, censurando la puntata che presto dovrebbe andare in onda. Una scelta ben precisa, quella di Maria: il suo show non vuole veicolare un messaggio negativo, e la violenza non è mai accettabile.