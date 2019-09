Tina ingrassata, Maria De Filippi la mette a dieta

editato in: da

Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Anche quest’anno Tina Cipollari tornerà sulla sua sedia rossa, ma con un nuovo obiettivo: perdere i chili presi durante l’estate.

Questa la sfida dell’opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi che, proprio durante la registrazione di una puntata della nuova stagione, ha annunciato di voler dimagrire ben 20 chili entro il prossimo Natale. Nonostante si dimostri sempre in splendida forma – raggiante, sorridente e sempre ai ferri corti con Gemma Galgani – nel corso degli ultimi mesi Tina sembra aver esagerato con dolci e quant’altro.

Ed ecco che subito è arrivata in suo aiuto la fedele amica Maria De Filippi, che l‘ha accompagnata da una nutrizionista, che seguirà attentamente la Cipollari nei prossimi mesi. Anzi, nel rendere pubblica la sfida della sua opinionista, la conduttrice ha deciso di farla salire sulla bilancia nel corso della registrazione di Uomini e Donne. E lei non sembra affatto aver avuto problemi a rivelare il suo peso.

Ad oggi, Tina pesa 84 kg (ben 9 in più rispetto al suo “collega” Gianni Sperti). Ma il suo obiettivo è quello di riuscire a perdere almeno una ventina di chili nei prossimi mesi, così da poter tornare nella forma smagliante di qualche tempo fa. Certo, nessuno avrebbe mai notato un cambiamento del genere se lei, per prima, non lo avesse dichiarato pubblicamente. Eppure, stavolta, la Cipollari sembra davvero decisa a impegnarsi in una dieta sana, che possa permetterle di raggiungere un peso ottimale.

Inutile dire che a noi l’opinionista piace anche così. D’altronde, il pubblico la stima da moltissimi anni per i suoi look eccentrici e per le sue battute pungenti. Ma, al di là di questo, è davvero apprezzabile il fatto che abbia deciso di rivelare pubblicamente di voler perdere peso, soprattutto in un’era in cui il bodyshaming miete non poche vittime. Ma Tina Cipollari non ha peli sulla lingua, si sa. Neppure quando si parla del suo peso.

Dovremmo allora aspettare la nuova stagione di Uomini e Donne, non solo per tornare a vedere i battibecchi tra Gemma e l’opinionista, ma soprattutto per scoprire se riuscirà a vincere la sua sfida personale. Nei prossimi mesi, ne siamo certi, ritroveremo una Tina splendida.