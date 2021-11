U&D, Gemma VS Isabella. La lite degenera: volano parole (troppo) pesanti

Sono entrambe protagoniste di Uomini e Donne, lo show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ma tra loro non scorre affatto buon sangue. Si tratta delle due dame Gemma Galgani, che da circa dieci anni cerca l’amore all’interno del programma, e Isabella Ricci, new entry. E, ancora una volta, si sono lanciate accuse e rimproveri.

Gemma e Isabella, la lite si riaccende: cosa c’entra Giorgio Manetti

Gemma e Isabella non riescono a trovare un equilibrio. Fin dal primo loro incontro, infatti, si è accesa una rivalità che, puntata dopo puntata, si rinnova. Questa volta a far riaccendere la lite tra le due, un’intervista rilasciata dalla Ricci al magazine del programma Uomini e Donne.

Oltre a riconfermare il suo pensiero non positivo su Gemma, infatti, Isabella ha fatto una dichiarazione che ha indispettito non poco la sua nemica. Le piacerebbe, infatti, conoscere Giorgio Manetti, celebre ex fiamma della Galgani con cui la storia è finita nel peggiore dei modi, per conoscerlo meglio e, soprattutto, per chiedergli consigli su come comportarsi con la dama torinese.

Gemma, profondamente adirata, si è così lasciata andare ad una invettiva contro la Ricci, che ha definito un ‘pinocchio vestito da donna’ e che ha coinvolto tutto lo studio, compreso l’opinionista Gianni Sperti. Anche quest’ultimo, infatti, si è detto dubbioso sulla sincerità di Isabella e sul suo reale interesse a trovare l’amore. I toni, però, si sono ulteriormente alzati quando, nella discussione, sono intervenuti anche Armando e Marcello e le parole pronunciate hanno senza ombra di dubbio superato il limite del buon gusto.

Uomini e Donne, la lite tra Gemma e Isabella coinvolge tutti

Anche Armando, infatti, ha più volte dichiarato la sua antipatia nei confronti di Isabella. Come già successo in passato, così, è intervenuto per dare man forte all’amica Gemma, lasciandosi però andare a parole decisamente troppo forti, che mirano a colpire la persona e non solo il percorso della Ricci a Uomini e Donne: “Pulisciti l’anima”, ha infatti detto in direzione di Isabella, che è invece rimasta in silenzio con il fermo obiettivo di non discutere con lui.

L’attacco combinato di Gemma e Armando ai danni della Ricci ha indispettito anche Marcello, che ha accusato i due di essere sempre pronti a sminuire gli altri partecipanti lanciando accuse di cui non hanno prove: “La combriccola ha un disco rotto: portate le prove”.

Trovo assolutamente inaccettabile – ha infine concluso Isabella – che chi ha fatto una vita di lavoro, entrando qui dentro, il primo che passa ti venga a dire che sei finta, che sei bugiarda, che sei pretestuosa, che racconti bugie, che hai obiettivi al di fuori del programma, con insinuazioni anche non provate mai da cose concrete.

Lo scontro, insomma, è andato oltre, andando a colpire aspetti della vita dei partecipanti che vanno ben oltre il programma. Maria De Filippi, dopo aver dato a tutti la possibilità di replicare alle accuse, ha riportato l’ordine, voltando pagina, si spera una volta per tutte.