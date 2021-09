U&D, addio a Nicolas: l’ultimo saluto della Mennoia al giovane collaboratore

editato in: da

Un terribile incidente stradale ha spezzato una giovane vita, quella di Nicolas Lorenzo Vona: il ragazzo era un collaboratore di Maria De Filippi e aveva lavorato a lungo dietro le quinte di Uomini e Donne. La produzione ha voluto salutarlo sui social, e Raffaella Mennoia gli ha dedicato un messaggio toccante.

Aveva solamente 29 anni, Nicolas. Il giovane collaboratore di Uomini e Donne, originario di Arpino, ha perso la vita in un incidente nei pressi di Frosinone, dove ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. L’impatto è stato fortissimo, e per lui non c’è stato niente da fare. I soccorsi, chiamati da alcuni residenti che hanno sentito lo schianto, non hanno potuto che constatare il decesso del giovane. Ancora incerte le cause del drammatico avvenimento: la polizia stradale sta indagando, e non è escluso che il ragazzo abbia tentato di evitare lo scontro con un animale vagante.

Nicolas Lorenzo Vona era un giovane solare e socievole: così lo descrivono tutti coloro che lo hanno conosciuto. Molto legato alla sua famiglia, nella notte in cui è avvenuto il terribile incidente stava proprio tornando a casa, per passare qualche ora con i suoi cari. Ad Arpino, sua città natale, era molto amato, e oggi tutti lo ricordano con dolore. Lavorava da tempo dietro le telecamere, con grande passione. Era infatti uno dei membri dello staff di U&D, lo show condotto da Maria De Filippi che è da poco tornato in onda con una nuova stagione.

Ed è proprio sui profili social della trasmissione che, nelle scorse ore, è comparso un bellissimo messaggio per il giovane: “Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas“. Lo staff dello show gli ha dedicato emozionate parole, stringendosi nel contempo attorno ai suoi cari.

Anche Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha voluto dedicare il suo pensiero al giovane scomparso. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso una toccante poesia di Erri De Luca, metafora della vita e della morte: “Ciao Nicolas” – lo ha infine salutato, con grande commozione.