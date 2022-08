“Un amore così grande”. Aurora ed Eros Ramazzotti, il significato dell’abbraccio su Instagram

Fonte: Ufficio stampa Love Mi Love Mi, sfida di stile tra Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno: i look più belli

“Un amore così grande”. Con una foto su Instagram, Aurora ed Eros Ramazzotti hanno celebrato il loro legame padre-figlia. Quante volte li abbiamo visti insieme, stringersi in un abbraccio, dedicarsi parole importanti, essere fieri e orgogliosi l’uno dell’altra. Aurora, che è stata in vacanza con mamma Michelle Hunziker, è ora con suo padre, e in quel momento tra loro ci troviamo un significato ben più profondo: il desiderio di sostenersi. Di non lasciarsi andare.

Aurora ed Eros Ramazzotti, la foto dell’abbraccio su Instagram

Aurora Ramazzotti è cresciuta. Non è più la bambina che vedevamo al fianco di papà Eros o mamma Michelle, ma è una donna, con i suoi sogni, le ambizioni, la voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Ci siamo passate tutte, del resto: una fascia d’età in cui si cerca di capire quale sarà il futuro, di costruire, mattone dopo mattone, quel che sarà. E Aurora, negli ultimi anni, di attacchi e di critiche ne ha ricevute per questo motivo, forse più di ogni altro vip.

Ricordiamo il testo rap Se non facessi Ramazzotti di cognome, in cui ha sostanzialmente alzato la voce a suon di note contro tutti coloro che la accusano di essere fortunata in virtù dei suoi genitori, che l’hanno promossa, “aiutata” a trovare lavoro in televisione. Ma è davvero così? O forse è più corretto dire che l’hanno sostenuta, come farebbero ogni papà e mamma? La foto dell’abbraccio su Instagram tra Aurora ed Eros è tra le più belle di sempre, proprio per questo motivo. Si notano tutto l’amore, il profondo affetto, ma anche la fiducia. Un momento padre-figlia che va oltre qualsiasi frase scorretta.

Eros difende Aurora dagli attacchi sui social

“Stanno diventando il festival del negativo: non capisco perché le persone amino usarli per comunicare livore e odio”, la frase di Eros Ramazzotti sui social è inequivocabile, ed è riferita anche a tutte le volte in cui la figlia Aurora è stata protagonista di momenti spiacevoli. Perché è così – ed è innegabile – ai più “piace” attaccarla in quanto “figlia di”.

“Vorrei vedere in faccia i leoni da tastiera che insultano chi è grasso, magro, alto, basso! Vorrei controllare se loro sono perfetti. Non mi importa tanto per noi, che facciamo parte del rutilante mondo dei media. Mi importa per la ragazza derisa, per il bambino bullizzato e ne soffre da cani”, ha sottolineato l’artista nel corso di un’intervista al Corriere, prendendo le difese della figlia, ma cercando di mostrare la crudeltà di un mondo fatto di schermi e di tastiere.

Il legame speciale

Aurora, Eros e Michelle saranno sempre una famiglia, anche se allargata. Nonostante il divorzio dei suoi genitori, nonostante le strade diverse, non si sono mai davvero “spaccati”, e Aurora è cresciuta proprio con il loro amore – un amore così grande, come ha scritto nella didascalia su Instagram. Non è un caso se l’artista ha voluto proprio l’ex moglie Michelle e la figlia Aurora per il video della canzone Ama, che li ha visti riuniti, in una veste incredibilmente bella e vera. Un legame speciale, che non si potrà mai spezzare, in grado di andare oltre il tempo e le avversità. E di spegnere qualsiasi critica.