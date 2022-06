“Trattata come un oggetto”: la confessione inaspettata di Orietta Berti a “Ti Sento”

Il 1° giugno ha compiuto 79 anni e Orietta Berti sembra più in forma che mai: dopo i grandi successi ottenuti nell’ultimo periodo, per la carriera della cantante questo continua ad essere un momento d’oro; amata da tutti, adulti e ragazzi, è riuscita a riscrivere una nuova pagina della sua storia musicale e si è lasciata andare anche ad alcune dichiarazioni inaspettate durante l’intervista con Pierluigi Diaco nel programma Ti Sento.

Orietta Berti, la confessione inaspettata

Sempre schietta e con una voce che, nonostante l’età, resta una delle più potenti del panorama musicale italiano, Orietta Berti ha da poco spento 79 candeline e a vederla non si direbbe.

Ospite del programma Ti Sento, è stata protagonista di una intervista condotta da Pierluigi Diaco e anche questa volta è riuscita a parlare di sé senza filtri, togliendosi anche alcuni sassolini dalla scarpa che sicuramente non erano comodi.

“Mi hanno trattata come un oggetto, nel 1980 mi sono ribellata”, così ha spiegato la cantante al presentatore e al pubblico destando subito grande interesse sulla vicenda che la vede coinvolta. Orietta Berti si riferiva a più di quarant’anni fa, ma nonostante questo ha voluto raccontare questa parte della sua carriera che in qualche modo l’ha segnata. “Una volta… più di una volta mi son sentita un oggetto. Perché tu esprimi la tua voglia di fare una cosa e dall’altra parte ti dicono -no, se facciamo così non c’è abbastanza guadagno-. Tu mi vuoi togliere un’orchestrazione, un maestro bravo per fare un arrangiamento perché dici che dopo non c’è abbastanza guadagno, una soddisfazione me la puoi anche dare”, uno sfogo, più che una confessione.

Quella della Berti è sembrato proprio un volersi togliere un sasso dalla scarpa decisamente fastidioso, e lo ha fatto adesso che non deve dimostrare più niente a nessuno.

“L’anno dopo mi sono messa a produrmi da sola e a finanziarmi da sola discograficamente. Quando ti produci da sola è naturale che non puoi entrare più nelle classifiche perché non hai la forza di una major che ti fa entrare”, ha spiegato, riuscendo però a trovare il lato positivo di quella situazione che l’ha portata a prodursi autonomamente: “Vedi la gente che viene (ai concerti), che ti fa i complimenti, che ti apprezza per quello che hai fatto. Io ho sempre avuto dalle persone il premio“. E ha ragione, perché ancora oggi sta raccogliendo il frutto di quello che negli anni è riuscita a dare al pubblico.

Orietta Berti, 79 anni e l’amore dei giovani

Un traguardo importante, quello dei 79 anni, ma per Orietta Berti non c’è età che tenga: a vederla sembra ancora più giovane di quanto lo fosse prima, e sicuramente il grande successo ottenuto negli ultimi anni ha contribuito.

Dalla hit con Fedez e Achille Lauro, Mille, anche i più giovani si sono avvicinati alla meravigliosa voce della cantante che è riuscita ad entrare nel cuore di tutti ancora una volta, come se si trattasse di una seconda fase della sua carriera. Una rinascita vera e propria, che l’ha portata in televisione in modo costante e l’ha resa protagonista di grandi progetti. Il cantante Mascherato, The Voice Senior, Sanremo e ora Quelle Brave Ragazze: l’usignolo di Cavriago è inarrestabile.