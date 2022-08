Totti-Blasi, lo striscione dei tifosi laziali all’Olimpico: “Bentornata a casa”

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Isola 2022, tutto sulla finale. E i look di Ilary che ci hanno fatto sognare

C’era da aspettarselo che prima o poi i tifosi della Lazio avrebbero lanciato qualche frecciatina all’ex capitano della Roma Francesco Totti: il gossip dell’estate che ha visto “er Pupone” separarsi dalla moglie Ilary Blasi (laziale da parte di padre) era troppo succulento per non essere oggetto di ironia da parte dei tifosi della squadra biancoceleste.

Lo scorso venerdì 26 agosto, durante il big-match di campionato Lazio-Inter (vinto per 3-1 dai padroni di casa) è comparso nei distinti nord dello Stadio Olimpico della capitale uno striscione che recitava “Bentornata a casa Ilary” come a sottolineare che dopo l’addio a Totti, Ilary finalmente è libera di tornare a tifare la sua “vera” squadra del cuore.

Non è infatti un mistero che il papà di Ilary, Roberto, abbia il cuore biancoceleste e benché la showgirl non abbia mai ufficialmente parlato della sua fede calcistica – “tifo Francesco Totti”, ha sempre sottolineato – i tifosi sperano che la Blasi abbia finalmente la libertà di affermare di non essere affatto romanista. Come, tra l’altro, sembrerebbe confermare una storica foto di Ilary ultimamente ricondivisa sul web in cui l’allora letterina indossava una maglietta della Lazio.

Ilary Blasi: lo stadio la invoca ma lei è in vacanza in Croazia

Mentre la curva Nord dello Stadio Olimpico invoca il suo nome e sbeffeggia l’ex marito Francesco Totti, Ilary si sta godendo gli ultimi scampoli d’estate in Croazia con la figlia Isabel.

La presentatrice de L’Isola dei Famosi è infatti ancora in vacanza con un gruppo di amici e la più piccola dei tre figli nati dal matrimonio con Totti. Sorridente e rilassata nelle stories su Instagram, Ilary sembra aver lasciato alle spalle (almeno per ora) gli ultimi turbolenti avvenimenti, tra cui la scomparsa del gatto Alfio (poi ritrovato).

In questi mesi post separazione, Ilary non si è fermata un secondo: dopo la fuga in Africa è stata a Sabaudia, nella villa che divide ancora con l’ex, poi sul Lago di Braies con le sorelle e ora è ripartita per la Croazia dove è approdata lo scorso weekend immortalando la sua discesa dall’aereo insieme alla piccola Isabel, che è sempre più uguale a lei.

L’estate di Totti e Noemi

Se le varie tappe dell’estate di Ilary Blasi sono state condivise con i fan tramite Instagram, l’estate di Francesco Totti è stata immortala soprattutto dai paparazzi.

L’ex capitano della Roma ha infatti trascorso l’estate (sembra) in Italia dove, cercando il più possibile di nascondersi da occhi indiscreti, ha passato diverso tempo con la nuova fiamma Noemi Bocchi.

L’ultimo avvistamento risale a qualche giorno fa, quando Francesco Totti pare sia andato a trovare Noemi nella sua casa al Circeo, in provincia di Latina, non lontano da Sabaudia e quindi dalla sua villa al mare.

A dare questo scoop è stato il settimanale Chi e la conduttrice Carolina Rey de L’Estate in Diretta, durante la puntata dello scorso 24 agosto, ha confermato che la coppia più seguita del momento effettivamente si sta frequentando spesso in quel del Circeo: “L’altra sera sentivo Francesco e Noemi commentare la partita della Roma. Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma al Circeo a casa di Noemi. Io ero lì perché il mio bimbo sta lì con i nonni e io sto facendo un po’ la spola… il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso”.