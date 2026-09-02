Tiphaine Auzière, chi è il fidanzato della figlia di Brigitte Macron che ha 20 anni in meno di lei

IPA Tiphaine Auzière

L’amore non ha età, o così dice il detto. Il conto lo ha fatto tutta la Francia nel giro di un pomeriggio: 42 anni lei, 22 lui. Tiphaine Auzière, avvocata e terzogenita di Brigitte Macron, ha ufficializzato la relazione con Antoine Lecomte, sportivo e imprenditore. Vent’anni esatti di differenza. Il modo scelto per uscire allo scoperto è stato un video girato durante una fuga di 48 ore ad Amsterdam, pubblicato sui social senza una riga di spiegazione, ma anche giustamente, aggiungeremmo.

La notizia è rimbalzata su tutti i settimanali francesi, per un motivo che si intuisce senza sforzo. La madre di Tiphaine Auzière è la première dame di Francia, sposata con un presidente della Repubblica che ha 24 anni meno di lei. Il parallelo si è scritto praticamente da solo.

Chi è Tiphaine Auzière, dai tribunali alla cronaca rosa

Nata nel 1984, Tiphaine Auzière è la più piccola dei tre figli nati dal matrimonio tra Brigitte Macron e André-Louis Auzière, banchiere di carriera scomparso nel dicembre 2019 e rimasto lontano dai riflettori per tutta la vita. Avvocata specializzata in diritto del lavoro e diritto sociale, vive nel nord della Francia ed è mamma di due figli, Elise e Aurèle, nati nel 2014 e nel 2016.

Nel 2017 aveva affiancato la campagna del patrigno Emmanuel Macron con En Marche!, diventando uno dei volti di famiglia più esposti di quella stagione. Poi aveva ripreso a lavorare in silenzio, senza dare troppo materiale ai rotocalchi.

Materiale che però è tornato abbondante negli ultimi due anni. Prima di Antoine Lecomte, infatti, c’era stato Cyril Hanouna, il conduttore televisivo più discusso di Francia. La relazione sarebbe cominciata nell’ottobre 2024 e si sarebbe chiusa lo scorso maggio, dopo mesi complicati.

Antoine Lecomte, il fidanzato di Tiphaine Auzière

Nato a Lille nel 2004, Antoine Lecomte divide il tempo tra il mare e i libri di economia. Studia alla Neoma Business School e pratica il kitesurf ad alto livello. Ha fondato Mission Kiteboarding, un’attività con base a Le Touquet che si occupa dello sviluppo di ali per il kitesurf, e insegna e-foil: la tavola elettrica con idrofoil che permette di sollevarsi sopra l’acqua anche quando il mare è piatto. Uno sportivo che, di mestiere, insegna alle persone a stare in equilibrio a mezz’aria.

L’incontro a Le Touquet, tra una lezione e l’altra

I due si sarebbero conosciuti quest’estate a Le Touquet, la località balneare del nord della Francia dove la famiglia di Brigitte Macron ha una casa e dove Tiphaine Auzière torna da sempre. L’avvocata avrebbe preso lezioni di e-foil e Antoine Lecomte era l’istruttore incaricato di seguirla in acqua.

In tutto questo gossip, un ruolo indiretto lo avrebbe avuto anche Laurence Auzière-Jourdan, sorella maggiore di Tiphaine Auzière e cardiologa, che seguiva già il giovane sui social. Una fonte vicina alla famiglia avrebbe riferito che Brigitte Macron sarebbe al corrente della storia e contenta di vedere la figlia serena.



Il parallelo con Brigitte Macron ed Emmanuel Macron

Brigitte Macron, che all’epoca si chiamava Brigitte Auzière, insegnava francese in un liceo di Amiens negli anni Novanta e curava il laboratorio teatrale. Tra i suoi studenti c’era Emmanuel Macron: lui aveva 16 anni, lei 40. Si sono sposati nel 2007, dopo anni di chiacchiere di paese e articoli poco gentili, e la differenza d’età è diventata uno degli argomenti più maltrattati del dibattito pubblico francese. Nel 2017 era stata proprio Tiphaine Auzière a difendere la madre dagli attacchi sessisti, parlando apertamente di gelosia.

La simmetria, stavolta, è ribaltata: la più grande è la figlia. Con una differenza che vale la pena mettere nero su bianco, visto il tono di certi commenti circolati in queste ore: Antoine Lecomte ha 22 anni, studia all’università e gestisce un’azienda. Non è la stessa storia, e non lo è per una questione piuttosto banale di anagrafe.