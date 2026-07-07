Chi è Alexandre Wayaffe, il figlio di Corinne Clery

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Corinne Clery

Alexandre Wayaffe è il figlio di Corinne Clery, da anni in guerra con l’attrice. L’artista ha raccontato più volte di non parlare da tempo con il figlio e di aver avuto numerosi scontri con lui nel corso degli anni.

Chi è Alexandre Wayffe

Alexandre Wayffe è nato dal legame di Corinne Clery con Hubert Wayffe, conduttore radiofonico scomparso nel 2019. L’attrice francese, naturalizzata italiana, aveva solamente 17 anni quando sposò il presentatore nel 1967.

Un anno dopo, ad appena 18 anni, diede alla luce Alexandre, suo unico figlio. Poco dopo la relazione fra Hubert e Corinne entrò in crisi, tanto che l’uomo arrivò a chiedere all’attrice di scegliere fra suo figlio e lui.

“Sono stata una mamma bambina, non avevo neanche 19 anni quando ho avuto mio figlio – ha raccontato qualche tempo fa l’attrice -. Ho vissuto un anno con mio marito, non aveva questi grandi sentimenti verso mio figlio. Ho dovuto scegliere tra mio figlio e mio marito e ho scelto mio figlio. Ho dovuto fare tutto da sola e avevo tante responsabilità. Avevo questo fagottino tutto il giorno con me, ho viaggiato per tutto il mondo con lui”.

Di Alexandre Wayffe si sa ben poco, l’unica certezza è che estraneo al mondo dello spettacolo e che ha avuto due figlie che oggi sono adulte. Quest’ultime per un certo periodo avrebbero continuato ad avere un rapporto con la nonna, a cui erano molto legate, ma oggi non sappiamo con certezza in che rapporti siano con Corinne Clery.

Perché Corinne Clery e il figlio hanno litigato

Corinne Clery ha spesso parlato del grande dolore causato dalla lontananza da suo figlio e di un rapporto che, nel corso degli anni, si sarebbe deteriorato sempre di più.

“Ho cresciuto mio figlio da sola – aveva raccontato ospite di Verissimo, svelando che con il tempo la situazione sarebbe precipitata -. Non potevo più parlare, anche se annaffiavo gli davo fastidio. A un certo punto ho pensato di aver fatto qualcosa di male. Lui ha continuato a mortificarmi, a sminuirmi su tutto. Mi sono sentita molto avvilita”.

In quell’occasione, ai microfoni di Silvia Toffanin, Corinne Clery aveva rivelato di aver vissuto insieme al figlio, alle nipoti e al compagno, sino a quando, per una questione di soldi, la situazione era drasticamente cambiata. Così tanto da spingere l’attrice francese ad allontanarsi dal figlio, smettendo di parlare con lui.

“Sento un odio, una rabbia, tutto si riduce a una parola sola: soldi – aveva detto -. Non sono bastati, ma ho dato tutto quello che avevo. Gli avevo donato anche il casale e da allora è stato un inferno. Più di un anno fa mi ha chiamato una ragazza e mi ha detto che il casale era in vendita. Io gli ho fatto la donazione perché eravamo una famiglia. Ma ora sto cercando di prendere proprietà della mia casa. Lo farò fino a quando avrò respiro”.