Temptation Island Vip, Andrea conferma la rottura con Zoe. La Mallucci reagisce così

Negli ultimi tempi Andrea Ippoliti è tornato a parlare della sua partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island Vip, esperienza condivisa con la sua ormai ex compagna Nathaly Caldonazzo. In particolare l’imprenditore ha raccontato della fine della sua storia con Zoe Mallucci.

In una recente intervista rilasciata a DiPiù, l’ex compagno della Caldonazzo ha confermato la rottura con Zoe spiegando che dopo una breve frequentazione ha compreso di non provare nulla per l’ex tentatrice.

Ippoliti avrebbe anche ammesso di aver frequentato la Mallucci soltanto per fare una ripicca alla sua ex compagna e che ora si pente di quel comportamento così infantile ai danni di una donna che a detta sua, è stata tra le più importanti della sua vita, ma non solo. Andrea ha confessato il desiderio di voler rivedere Nathaly e chiarire una volta per tutti i motivi del suo allontanamento.

Richiesta al momento non accolta dalla showgirl italiana. L’ex compagna di Massimo Troisi infatti come ha più volte dichiarato dalla fine del reality dei sentimenti, ha messo un punto alla sua storia con Andrea e dopo l’acceso confronto avvenuto negli studi di Uomini e Donne i due non si sono più rivisti.

Oggi è l’imprenditore ad affrontare nuovamente l’argomento, dopo appunto la recente rottura con la Mallucci, anticipata già dalla ragazza attraverso i suoi profili social.

E se in un primo momento, rispondendo ad alcune domande dei fan, Zoe aveva semplicemente spiegato che la storia era finita perché non era decollata, dopo l’intervista che Andrea ha rilasciato ci ha tenuto a fare alcune puntualizzazioni.

Attraverso il suo profilo Instagram la Mallucci ci ha tenuto a precisare che è stata lei a prendere la decisione di allontanare Andrea e non il contrario come l’uomo avrebbe lasciato intendere con le sue recenti dichiarazioni.

A me dispiace che una persona, dopo essere rimasta sola per scelta altrui, debba inventarsi cose a cui non crede nemmeno lei.

Così esordisce la giovane modella facendo riferimento alle parole dell’ex compagno della Caldonazzo. Sarebbe stata dunque Zoe ad allontanare definitivamente l’uomo e non viceversa.

Del resto la versione della Mallucci troverebbe conferma in un suo sfogo di qualche giorno fa dove raccontava ai suoi fan, sempre attraverso il profilo Instagram, la fine della relazione con Andrea.