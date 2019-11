Nathaly Caldonazzo, Andrea Ippoliti risponde alle accuse. E svela dei retroscena su Temptation

editato in: da

Si continua a parlare di quella che è stata forse la coppia più chiacchierata di Temptation Island Vip: dopo la loro rottura, Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti sono ancora al centro del gossip. Soprattutto quest’ultimo, a causa delle polemiche che lo seguono da quando ha lasciato il reality show di Canale 5. Ora ha deciso di rispondere, trovandosi nuovamente sotto accusa sui social – e non solo.

La loro relazione si è conclusa bruscamente davanti a quel falò che ha fatto tanto scalpore, ma le indiscrezioni su Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti sono sempre più vive. Mentre la showgirl sta cercando di andare avanti a testa alta ed è pronta finalmente a voltare pagina, il suo ex fidanzato è stato travolto dalle polemiche.

A gettare benzina sul fuoco è stata Daniela Pandini, l’ex moglie di Ippoliti, che sulle pagine di DiPiù Tv ha pubblicato una lunga lettera aperta usando parole durissime: “A Temptation Island hai mostrato il lato peggiore di te. Hai tradito Nathaly Caldonazzo, proprio come prima avevi tradito me con lei. Vergognati”.

A distanza di tempo, con le accuse che non accennano a stemperarsi, Andrea ha deciso di rispondere. E lo ha fatto con una lettera di risposta sullo stesso settimanale dove era intervenuta la moglie, che ha lasciato tutti sorpresi e non tanto per i toni usati nei confronti della Pandini:

Cara moglie, ti ho lasciato perché la mia vita con te era un inferno. Il nostro matrimonio è finito, smettila di tormentarmi e fammi vedere i nostri figli.

A sorprendere era l’atteggiamento di apertura verso la Caldonazzo: “Voglio recuperare il rapporto con Nathaly”, si legge. Un messaggio che però ha rinnegato, svelando l’amara verità con un breve messaggio su Instagram:

Vedendomi ingiustamente diffamato non mi resta che rispondere, anche se non capisco il motivo di tali atteggiamenti. Preciso altresì di non aver mai affermato “Voglio recuperare il rapporto con Nathaly”.

Così la polemica torna a riaccendersi. Nel frattempo, i fan hanno notato un particolare che ha suscitato nuovo clamore. Proprio in queste ore Zoe Mallucci, la bella single che aveva rubato il cuore di Andrea, ha confermato di non frequentare più quest’ultimo.

E anche lui, nell’intervista a DiPiù Tv, ha confermato la cosa, spiegando il suo comportamento a Temptation Island Vip: “L’ho corteggiata per ripicca” – ha infatti spiegato. Un retroscena che ci lascia sorpresi. Ripicca nei confronti di che cosa?

Il mistero è ancora tutto da svelare, ma Nathaly non sembra turbata: rimane in silenzio e continua con la sua vita, pubblicando su Instagram bellissime foto del passato, in particolare in compagnia di Massimo Troisi, che fanno emozionare i fan. Quale sarà la prossima mossa?