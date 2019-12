Temptation Island, Gabriele Pippo svela tutta la verità su Silvia

editato in: da

Gabriele Pippo e Silvia Tirado sono due dei più discussi ex concorrenti di Temptation Island Vip. La coppia, arrivata sull’isola delle tentazioni soltanto dopo l’abbandono lampo di Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica Caputo è uscita dal programma insieme per poi lasciarsi dopo pochi mesi.

I due hanno partecipato alla seconda edizione di Temptaton Island Vip guidata da Alessia Marcuzzi. Quello di Gabriele e Silvia è stato un percorso molto turbolento, la causa principale è stato il pericoloso avvicinamento della ragazza al tentatore Valerio Maggiolini.

Durante l’ultimo falò di confronto, nonostante i problemi e le numerose incomprensioni i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità, che però si è rivelata nulla. A distanza di pochi mesi dal reality dei sentimenti infatti Silvia e Gabriele si sono lasciati. Dopo un botta e risposta avvenuto a mezzo social tra i due dopo la fine della relazione, è il figlio di Pippo Franco a tornare a parlare di quel rapporto ormai consumato.

Nella recente intervista rilasciata da Gabriele al magazine Uomini e Donne il ragazzo infatti ha fatto chiarezza sul rapporto attuale con la sua ex fidanzata.

Il produttore musicale ha ammesso di avere avuto diverse colpe per la fine della storia con Silvia, in particolare si rimprovera di non aver dedicato il tempo necessario per ricostruire quella relazione dopo la turbolenta esperienza di Temptation Island Vip.



A peggiorare la situazione il suo carattere forte e determinato, causa dei numerosi scontri con la Tirado, complice anche lei di avere un temperamento vivace e molto forte.

Dopo lo scontro avvenuto a mezzo social tra i due, a seguito di una videoclip che aveva fatto andare su tutte le furie Silvia, Gabriele ha raccontato che i due hanno trovato il modo e il tempo per chiarire, arrivando alla conclusione di mantenere un rapporto di rispetto nonostante la fine della relazione.

Attualmente Gabriele è single, ha deciso infatti di dedicarsi totalmente al lavoro e alla sua carriera di produttore musicale. Rispetto all’esperienza di Temptation Island Vip, anche se dolorosa per certi versi, ha comunque un bel ricordo, perché è stata proprio l’isola a permettergli di crescere.

Silvia resterà sempre nel suo cuore, ammette il figlio del comico, e si augura che un giorno non troppo lontano possa ristabilire con lei un rapporto amichevole.