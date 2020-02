Francesca Manzini a Striscia la Notizia: dopo Michelle Hunziker sarà lei a condurre

editato in: da

Modifiche in corso su Canale 5: il tg satirico Striscia la Notizia cambia volto. O, almeno, cambia quello femminile: al posto di Michelle Hunziker arriva infatti Francesca Manzini, che da imitatrice di punta viene promossa a conduttrice.

Dietro questo cambiamento, però, non c’è nulla di grave: la Manzini condurrà per una settimana, dal 2 al 7 marzo, e non c’è nessun malinteso con la Hunziker, che semplicemente non riprende il suo posto per altri impegni di lavoro. La conduttrice svizzera sta, infatti, facendo la spola tra l’Italia e Berlino.

La sua assenza è però un occasione per Francesca Manzini. Comica e attrice di successo, l’imitatrice fa parte del cast di Striscia la Notizia già da diverse settimane: la produzione l’ha voluta per imitare Mara Venier, un personaggio che in realtà le aveva dato dei problemi, perché la stessa Venier non lo ha accettato.

Tuttavia, anche se con Mara i rapporti sono ancora tesi, la richiesta di Antonio Ricci non poteva che essere colta al volo. Così la Manzini ha fatto imitazioni sempre più precise e accurate, vedendo per altro aumentare i suoi spazi all’interno del tg satirico: nelle ultime settimane il commento della “sua” Mara al meglio del Festival di Sanremo era attesissimo da milioni di italiani.

Un dato che non è sfuggito alla produzione di Striscia, che ha dunque voluto premiare la Manzini, annunciandole la promozione in maniera tenerissima: ha ricevuto la notizia con una sorpresa preparata nello studio del tg satirico, dove è stata convocata nella convinzione di dover registrare un nuovo video/imitazione.

Una volta arrivata, l’imitatrice ha trovato in camerino un foglio di cartone con sopra delle frasi scritte in corsivo:

Cara Francesca, ho deciso che condurrai la settimana di Striscia La Notizia dal 2 al 7 marzo. Te lo meriti…. Antonio

Francesca, emozionatissima, è stata ripresa dagli altri componenti del cast e ha scherzato con loro, commentando in tempo reale:

Io sarò conduttrice… conduttrice! Ragazzi è bello tutto, sono felice ma mi devo mettere a dieta. È questa la parte più brutta di questa notizia!

Terminata questa frase, in pieno stile comico, la futura conduttrice ha subito mangiato un pasticcino. Il video integrale della sua reazione sarà mandato in onda durante una delle prossime puntate di Striscia la Notizia. Intanto si sta preparando a dare del suo meglio, esattamente come ha già fatto nella scorsa edizione di Amici Celebrities, dimostrando di avere talento da vendere.