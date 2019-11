Francesca Manzini su Instagram imita Mara Venier dopo la lite

editato in: da

Francesca Manzini torna a imitare Mara Venier su Instagram dopo lo scontro con la conduttrice. Qualche tempo fa l’imitatrice aveva raccontato di aver litigato con la regina di Domenica In proprio a causa di un’imitazione.

“Ci siamo incontrate al premio in Campidoglio e c’è stato gelo – aveva rivelato a FanPage -. Mara mi disse: “Ciao, come stai? Non ti perdonerò mai”. Ma alla fine le cose gravi sono ben altre. Sono molto serena e non mi interessa della signora Venier. La imito per lavoro, come imito Asia Argento, Monica Bellucci e tante altre”.

Non a caso anche dopo le polemiche Francesca è tornata a imitare la presentatrice. L’ha fatto dietro le quinte di Verissimo forse per spezzare la tensione dopo un’intervista piuttosto dura in cui ha raccontato a Silvia Toffanin il dramma del suo passato, segnato dall’anoressia e dalla bulimia. Nel backstage della trasmissione la Manzini ha incontrato Il Volo e con il trio ha registrato un divertente video.

Nella clip, Francesca canta Grande Amore, uno dei successi del trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. A rendere tutto ancora più divertente è lo stupore dei tre tenori, colpiti dalla somiglianza della voce della Manzini con quella della Venier.

Come la prenderà la conduttrice? Difficile dirlo, soprattutto perché Francesca non ha svelato del tutto cosa si sono dette in passato lei e Mara. “Allora, io non voglio vivere di polemiche perché non è il mio stile – aveva detto la star di Amici Celebrities a FanPage -. Però, è giusto chiarire. Io ho un contratto che mi dà da mangiare come quello di Rds. Di conseguenza, seguo l’attualità che è la nostra linea editoriale e nel periodo in questione, c’era la notizia che Simona Ventura avrebbe condotto Temptation Island Vip. Pensai bene di fare uno scherzo a Maria De Filippi”.

“Facciamo lo scherzo, al dodicesimo secondo che dico “Eh Meri che cosa ne pensi?” menzionando il nome di Mara Venier tra le varie opinioniste – aveva ricordato -, Maria non ci casca e mi fa: “Io trovo che tu sia stupidina a fare certi scherzi, mi spiace, ciao”. Io e il fonico siamo rimasti congelati. Dopo Simona Ventura si è messa a ridere, ringraziandomi per l’imitazione”.