Storie Italiane, Simona Ventura sorprende su Nadia Toffa

Nadia Toffa, l’addio toccante di amici e colleghi

Simona Ventura sorprende e commuove a Storie Italiane dove ha parlato di Nadia Toffa, la Iena scomparsa a 40 anni lo scorso agosto per un tumore.

SuperSimo fa il suo ingresso nello studio di Eleonora Daniele dove si trova ospite Margherita, la mamma di Nadia. La presentatrice non è sola, al suo fianco c’è Totò, la cagnolina tanto amata dalla Toffa.

La Ventura rivela di aver avuto la fortuna di conoscere la Iena con la quale si sentiva spesso in chat: “Io e lei aveva un rapporto di chat, lei mi mandava le sue canzoni ed i suoi pensieri. Mi chiedeva se mi era piaciuta a Le Iene: mi piaceva molto questo nostro rapporto. Quando mi hanno chiamato per andare a ricordarla a Le Iene, è stato bellissimo. Ha lottato fino all’ultimo, quando ho saputo della sua morte è stato bruttissimo. Ma ci ha lasciato questa grande forza e questa grande energia”. E riconosce in Nadia molti punti in comune con lei.

Simona è una mamma, proprio come Margherita. E anche lei ha rischiato di perdere il figlio, Niccolò, finito in ospedale dopo essere stato aggredito: “Mi rendo conto che sono stata miracolata, ho avuto la fortuna di avere ancora mio figlio”.

E a proposito di come il ragazzo sta affrontando le conseguenze dell’aggressione, afferma: “È andato avanti, non vuole più parlare di questa cosa: è molto netto e io sono d’accordo con lui, altrimenti questo destino ti fagocita in un vortice da cui non esci più. Il processo sta andando avanti e lui sta bene”.

La presentatrice ha voluto ribadire anche su Instagram il suo legame con Nadia, condividendo sul suo profilo un selfie mentre tiene in braccio Totò. A commento scrive: “Ma che emozione stamattina poter tenere in braccio la tua #totò! Cara @nadiatoffa la tua presenza è ancora viva nell’anima di tutte le persone (e sono tante) che ti vogliono bene!”.

Una foto tenerissima che ha commosso i fan della Ventura: “Povero amore dolce senza la sua padroncina”. E ancora: “Dolcezza infinita”.

Con Simona Ventura in studio c’è anche il compagno Giovanni Terzi e la domanda sulle nozze imminenti non poteva mancare: “Ci sono persone che aspettano tantissimo tempo e persone che magari hanno dentro questo desiderio di assoluto. Questo è successo per noi sin dal primo momento. La proposta è già arrivata e la risposta anche, abbiamo qualche data interessante per il matrimonio…”.