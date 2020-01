Storie Italiane: parla la madre di Favoloso e attacca Nina Moric

editato in: da

Continua il mistero sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso e a Storie Italiane la madre attacca Nina Moric. L’imprenditore, secondo quanto raccontato a Eleonora Daniele dalla signora Loredana, sarebbe scomparso circa 10 giorni fa, abbandonando Torre del Greco senza documenti nè soldi.

Un comportamento strano che ha spinto gli amici a lanciare un appello sui social e la madre a rivolgersi ai carabinieri per chiedere aiuto. “Ho sporto denuncia perché erano passati troppi giorni e la mia preoccupazione è aumentata – ha spiegato la madre di Favoloso a Eleonora Daniele -. Di solito quando si allontana mi dice sempre dove va. […] Ha passato Natale con me, era molto giù, poi mi ha detto che voleva andarsene da qualche parte per distrarsi un po’, io gli dissi di avvisarmi quando se ne andava: ero certa che l’avesse fatto ma stavolta no”.

Favoloso è stato legato per diverso tempo a Nina Moric e, secondo quanto raccontato dalla madre, negli ultimi giorni era molto triste a causa di una lite con la modella.

“Noi abbiamo un rapporto bellissimo – ha svelato -. Quando era rientrato a casa aveva litigato con la sua ex fidanzata famosa. Anche i suoi amici storici non lo sentono da tempo. L’ho visto strano in questi ultimi giorni”.

Nel corso di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha anche letto un post pubblicato su Instagram da Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha chiesto tramite il suo avvocato di essere tenuta fuori dalla questione. “Questa mi sembra una cosa ridicola – ha detto la signora Loredana -, il fatto di non nominarla, sono stati 5 anni insieme”.

Anche Eleonora Daniele, con la consueta sincerità, ha voluto dire la sua sulla questione. “Loredana ti devo dire la verità – ha detto la conduttrice -, inutile nasconderci dietro un dito, abbiamo tutti pensato che se ne fosse andato per un po’ di visibilità, per avere qualche ospitata. Adesso dobbiamo capire che cosa è successo davvero”.

Ma gli amici – fra cui Alex Fiumara presente in studio – sono convinti che ci sia altro dietro la sparizione di Luigi Mario Favoloso. “Spero che non stia prendendo in giro sua madre – ha concluso la Daniele – perché sarebbe vergognoso”.