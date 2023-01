Stefano De Martino, l’acquisto da capogiro. Ma tace sulla polemica su Belen

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Tempo di acquisti e di investimenti per Stefano De Martino, che ha scelto di comprare il vecchio tram di Napoli a una cifra davvero da capogiro, considerando che si tratta a tutti gli effetti di un investimento per il futuro. Al suo fianco, come sempre nell’ultimo anno, c’è Belen Rodriguez, che nella puntata de Le Iene andata in onda il 10 gennaio ha subito diverse battute infelici da parte di Teo Mammucari e Gue Pequeño. Per il momento De Martino non ha commentato, tacendo sulla polemica.

Stefano De Martino acquista il vecchio tram di Napoli: la cifra

Anno nuovo, nuovi propositi e obiettivi, ed è così che Stefano De Martino, reduce dal successo di Bar Stella, che ha ottenuto un riscontro positivo dalla stampa e dal pubblico, ha deciso di comprare il vecchio tram di Napoli. Le idee per il futuro sono diverse: al momento, secondo Fanpage, potrebbe infatti trasformalo in un club esclusivo, un ristorante, o magari un palco per gli spettacoli di cabaret.

Il tram, che risale agli anni ’30, potrebbe anche cambiare location: non si conosce la futura collocazione, così come per il momento ci sono solo idee su come verrà ristrutturato. Certo, il fascino è indubbio: l’obiettivo è di renderlo moderno e confortevole, adatto a ospitare degli eventi. Il trasporto, però, potrebbe essere un problema, visto il peso – oltre 10 tonnellate, riporta Fanpage – e anche il libretto di circolazione, al momento restituito, ma che si può richiedere nuovamente. Il prezzo base si aggira circa sui 3.780 euro ciascuno, secondo quanto riportato da NapoliLike.

Stefano De Martino, il silenzio sulla polemica su Belen Rodriguez a Le Iene

La storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez procede al momento a gonfie vele. La coppia, che si è ritrovata tra dicembre e gennaio del 2022, sta dando prova del loro amore, che non è mai davvero svanito. La conduttrice e showgirl ha ammesso in una intervista al settimanale F che il legame con De Martino non si è mai davvero spezzato, e che è sempre stata in qualche modo innamorata di lui.

Tuttavia, almeno per il momento, De Martino non ha commentato la polemica che è scaturita dalla puntata de Le Iene andata in onda il 10 gennaio. Il ritorno in televisione del programma più importante di Italia 1 è stato in parte “rovinato” da quanto abbiamo assistito in diretta, con battute infelici su Belen da parte di Teo Mammucari e Gue Pequeño.

Stefano De Martino, sempre dalla parte di Belen

De Martino ha sempre sostenuto Belen Rodriguez, in ogni occasione, e sin dall’inizio della loro storia d’amore, quando erano giovanissimi. Orgoglioso del suo lavoro e dell’impegno che mette in ogni trasmissione, di certo Belen è molto più di un “corpo”: con simpatia e passione, ha conquistato diversi show, non ultimo Le Iene, un suo sogno nel cassetto.

Eppure, la polemica scaturita dalle battute su Belen in qualche modo travolge anche lui, che ha sempre preso le sue parti, risaltando le sue qualità, oltre la mera bellezza. Il fattore estetico non può e non deve continuare a essere tanto preponderante in televisione: c’è molto altro, e Belen ha sempre dimostrato di saper reggere qualsiasi palco.